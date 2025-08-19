La Bolsa de Milán sube un 0,89 % y alcanza un nuevo máximo histórico desde mayo de 2007

The Swiss voice in the world since 1935

Roma, 19 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,89 % hasta situarse en los 43.021,22 puntos, marcando así un nuevo máximo histórico desde mayo de 2007 por encima de los 43.000 enteros.

El dato histórico se atribuyó a un impulso generado por el clima optimista tras la cumbre en Washington entre el presidente estadounidense, Donald Trump, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y los líderes europeos para llegar a un posible acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,84 %, hasta los 45.593,85 enteros.

Durante la primera sesión de la semana se intercambiaron unos 514 millones de acciones por un valor de unos 3.196 millones de euros (unos 3.727 millones de dólares).

La empresa con peor desempeño en el cierre de este martes fue la multinacional del sector de la defensa Leonardo, con una caída del 10,16 %, seguida de Italgas (1,25 %), la gasística Snam (0,46 %), el grupo automovilístico Iveco (0,25 %) y el título energético Hera (0,22 %).

Por el contrario, compañías con mejores resultados fueron la firma de moda Moncler, que subió un 4,95 %, la fabricante de audífonos Amplifon (3,91 %), el gigante automovilístico Stellantis (3,22 %), la marca de bebidas Campari (2,83 %) y el grupo extractor de agua Interpump (2,69 %). EFE

