La Bolsa de París avanza un 0,66 %, en línea con el optimismo de otras plazas bursátiles

París, 13 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este miércoles un 0,66 %, en línea con el optimismo de otras plazas bursátiles europeas y de Wall Street, que augura una posible bajada de los tipos de interés en Estados Unidos para el próximo septiembre.

Al finalizar la jornada, que transcurrió enteramente en terreno positivo, el selectivo parisino logró quedar por encima del umbral de los 7.800 puntos (concretamente, 7.804,97).

El nivel de actividad fue intermedio, con operaciones valoradas en 2.841 millones de euros, y en el palmarés de empresas 28 terminaron al alza y una docena lo hizo a la baja.

En cuanto a los valores, las acciones que más subieron fueron las del fabricante de lentes EssilorLuxottica (3,19 %), el conglomerado del sector del lujo LVMH (2,72 %) y el grupo de comunicación y publicidad Publicis (2,58 %).

Las principales bajadas fueron para el fabricante de componentes eléctricos Schneider Electric (-1,89 %), la petrolera TotalEnergies (-1,24 %) y el banco Société Générale (-1,10 %). EFE

