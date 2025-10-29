La Bolsa de París cede un 0,19 % y se mantienen en una tónica de estancamiento

París, 29 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC 40, cerró este miércoles con un leve descenso, del 0,19 %, con lo que enlaza ocho jornadas consecutivas en una tónica de estancamiento, mientras que Wall Street continúa su racha de récords.

Al finalizar la sesión, que transcurrió con tendencias heterogéneas pero se asentó en terreno negativo en las últimas horas, el selectivo parisino se ubicó en los 8.200,88 puntos.

El volumen de operaciones fue intermedio, con intercambios que ascendieron a 2.998 millones de euros.

En el palmarés de las 40 empresas del índice, 12 cerraron al alza y el resto lo hicieron a la baja, salvo una que concluyó sin cambios.

Las mayores bajadas fueron para Air Liquide, líder mundial en gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud (-2,44 %), el grupo de tecnología Thales (-2,41 %) y la bolsa de valores paneuropea Euronext (-1,91 %).

Por el contrario, las subidas más notables se las anotaron la corporación multinacional francesa de servicios de consultoría tecnológica Capgemini (1,96 %), el grupo energético Engie (1,59 %) y el grupo bancario Société Générale (1,29 %). EFE

