La Bolsa de París sube un 0,71 % tras las cifras de la inflación estadounidenses
París, 12 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este martes un 0,71 %, alentado por la publicación de los últimos datos de inflación en Estados Unidos, que no arrojaron sorpresas negativas.
Al finalizar la jornada, que transcurrió enteramente en terreno positivo, el selectivo parisino cerró en los 7.753,42 puntos.
El volumen de operaciones fue moderado tirando a bajo, con intercambios valorados en 2.601 millones de euros, y en el palmarés de empresas 27 terminaron al alza, 12 lo hicieron a la baja y una terminó sin cambios.
Los títulos que más subieron fueron los de el fabricante de semiconductores Stmicroelectronics (4,18 %), el consorcio automovilístico Stellantis (3,08 %) y el constructor aeronáutico Airbus (2,88 %).
Por el contrario, los peores desempeños de la jornada fueron para el grupo de comunicación y publicidad Publicis (-3,17 %), la firma de programas informáticos Dassault Systèmes (-2,43 %) y la consultora Capgemini (-1,66 %). EFE
ngp/psh