The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de París sube un 0,71 % tras las cifras de la inflación estadounidenses

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 12 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este martes un 0,71 %, alentado por la publicación de los últimos datos de inflación en Estados Unidos, que no arrojaron sorpresas negativas.

Al finalizar la jornada, que transcurrió enteramente en terreno positivo, el selectivo parisino cerró en los 7.753,42 puntos.

El volumen de operaciones fue moderado tirando a bajo, con intercambios valorados en 2.601 millones de euros, y en el palmarés de empresas 27 terminaron al alza, 12 lo hicieron a la baja y una terminó sin cambios.

Los títulos que más subieron fueron los de el fabricante de semiconductores Stmicroelectronics (4,18 %), el consorcio automovilístico Stellantis (3,08 %) y el constructor aeronáutico Airbus (2,88 %).

Por el contrario, los peores desempeños de la jornada fueron para el grupo de comunicación y publicidad Publicis (-3,17 %), la firma de programas informáticos Dassault Systèmes (-2,43 %) y la consultora Capgemini (-1,66 %). EFE

ngp/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR