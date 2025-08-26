La bolsa de São Paulo cae un 0,18 % arrastrada por Petrobras e incertidumbres desde EE.UU.

2 minutos

São Paulo, 26 ago (EFE).- La bolsa de São Paulo cayó este martes un 0,18 % arrastrada mayoritariamente por Petrobras, que se dejó un 0,72 %, y por las incertidumbres que llegan desde Estados Unidos, con las nuevas tensiones del presidente Donald Trump con la Reserva Federal (Fed).

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cedió a estos factores y cerró en los 137.771 puntos básicos en una jornada muy volátil para la mayor bolsa de América Latina.

Durante el mediodía, el índice Ibovespa cayó de forma estrepitosa hasta quedar levemente por encima de los 137.000 puntos básicos. Pero luego con el correr de la tarde fue retomando un rumbo más esperanzador.

Trump despidió este lunes a Lisa Cook, gobernadora de la Fed a la que el Gobierno ha decidido investigar por un posible fraude hipotecario, según una carta que publicó el mandatario en su red Truth Social.

Desde hace meses Trump ha criticado e insultado al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no bajar los tipos de interés.

Además, aumenta la tensión del país norteamericano con China, a la cual amenaza ahora con aranceles de hasta el 200 % si no abastece a EE. UU. con imanes de tierras raras.

En este contexto, en el mercado de divisas, el real se depreció hoy un 0,34 %, rompiendo con dos jornadas consecutivas de apreciación frente al dólar, que terminó cotizado a 5,433 reales para la compra y 5,434 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Entre los valores que colaboraron con la baja a nivel nacional está Petrobras, cuyas acciones cayeron este martes un 0,72 %, en línea con los precios internacionales del petróleo.

En sentido contrario, la minera Vale creció un 0,89 %.

Al frente de las ganancias en el corro paulista figuraron las acciones de la aerolínea Azul (+13,33 %) y la compañía dedicada a la construcción naval OSX Brasil (+10,25 %).

Por el contrario, la empresa dedicada a emprendimientos inmobiliarios Fica encabezó el podio de las pérdidas con una caída del 9,09 %, seguida por la constructora Adolpho Lindenberg que se dejó un 8,0 %.

El volumen negociado en la sesión de este martes rondó los 19.980 millones de reales (unos 3.678 millones de dólares / 3.161 millones de euros), en 2,7 millones de operaciones, según los resultados divulgados al cierre. EFE

