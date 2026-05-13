La bolsa de São Paulo cae un 1,80 % tras nuevas revelaciones sobre un escándalo bancario

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São Paulo, 13 may (EFE).- La bolsa de São Paulo cayó este miércoles un 1,80 %, en una jornada marcada por el mal desempeño de la petrolera estatal Petrobras, así como por nuevas revelaciones sobre los vínculos entre un banquero detenido y el candidato presidencial Flávio Bolsonaro.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó la jornada en los 177.098 puntos básicos, tras la tercera caída diaria consecutiva.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 2,31 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,007 reales para la compra y 5,008 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El mercado ha reaccionado con nerviosismo a la noticia publicada por el medio ‘The Intercept’ sobre un presunto pago del banquero Daniel Vorcaro, detenido por un escándalo de fraude, a Flávio Bolsonaro, para financiar una película sobre el padre de este último, el expresidente Jair Bolsonaro.

Por otro lado, Petrobras se dejó un 2,4 %, presionada por el impacto de la guerra en Oriente Medio y por unos resultados trimestrales que mostraron una caída en los beneficios.

Tampoco fue un buen día para los bancos, con pérdidas del 1,3 % para los papeles Itaú y del 1,7 % para los del Bradesco.

Sin embargo, las acciones que registraron las mayores pérdidas fueron las de la plataforma de alquiler de vehículos Localiza (-6,5 %) y las de la empresa de infraestructura Ecorodovias (-5,8 %).

En la punta contraria, los papeles con mayores ganancias fueron los de la empresa de seguros Hapvida (+3,6 %) y los de la petroquímica Braskem (+2,8 %).

El volumen financiero negociado hoy en el parqué fue de más de 66.466 millones de reales (unos 13.200 millones de dólares u 11.300 millones de euros) en 4,8 millones de operaciones.EFE

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