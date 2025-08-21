La bolsa de São Paulo pierde el 0,12 % a pesar de la subida de los grandes valores

2 minutos

São Paulo, 21 ago (EFE).- La bolsa de valores de São Paulo cerró este jueves con una bajada del 0,12 % y su índice Ibovespa, referencia del parqué brasileño, se ubicó en los 134.510 puntos básicos, a pesar de la subida de grandes valores como la minera Vale y la aeronáutica Embraer.

El corro paulista volvió a vivir una jornada de vaivenes en la que la Unión Europea (UE) y el Gobierno de Estados Unidos divulgaron los detalles de su acuerdo para detener la guerra arancelaria.

En el mercado de divisas, el real se depreció hoy un 0,09 % frente al dólar, que terminó el día negociado a 5,477 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros aún observan con temor la crisis diplomática y comercial entre Brasil y EE.UU. que tiene como telón de fondo el juicio que enfrenta el exmandatario Jair Bolsonaro, aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, por intento de golpe de Estado.

Este jueves, el diario ‘Valor Económico’ afirmó que el estatal Banco do Brasil bloqueó una tarjeta de crédito del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, instructor del proceso contra el expresidente ultraderechista, como consecuencia de las sanciones impuestas al magistrado por parte de la Administración Trump.

En este marco, las acciones de la entidad financiera pública perdieron este jueves casi un 1 %.

Por el contrario, fue una jornada positiva para los grandes valores de la plaza brasileña, con alzas para la petrolera estatal Petrobras (+0,2 %), la minera Vale (+0,8 %) y el fabricante de aviones Embraer (+1,2 %).

No obstante, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los papeles de la petroquímica Braskem, la mayor de América Latina, y de la aerolínea Azul, que se apreciaron más de un 3,5 %.

El volumen financiero alcanzó en la sesión los 15.500 millones de reales (2.800 millones de dólares ó 2.440 millones de euros), en unos tres millones de operaciones. EFE

cms/jrg