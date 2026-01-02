La Bolsa española comienza el año con subida y un nuevo récord

Madrid, 2 ene (EFE).- La Bolsa española subió el 1,07 % el primer día de cotización del año nuevo y batió otro récord al terminar la sesión debido al avance de Wall Street, los bancos y la mayoría de los grandes valores y de las plazas europeas.

El principal indicador del mercado español, el IBEX 35, ganó 184,6 puntos, hasta el máximo histórico de 17.492,4 enteros al cierre, en la sexta semana consecutiva de subidas. El año 2025 lo terminó con un avance anual superior al 49 %.

Entre los grandes valores, hoy destacó la subida del 3,05 % de la petrolera Repsol, mientras que Banco Santander ganó el 1,81 %; el grupo financiero BBVA, el 1,65 %; y la eléctrica Iberdrola, el 0,89 %.

El gigante textil Inditex repitió cotización y Telefónica bajó el 0,34 %.

La Bolsa española se vio favorecida por la subida provisional del 0,3 % de Wall Street al cierre de mercado español, el avance de la banca (el 1,8 % de media) y de casi todas las grandes empresas y las plazas europeas. EFE

