La Bolsa española sube un 0,78% tras superar una incidencia técnica y decisión sobre tipos

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Madrid, 30 abr (EFE).- La Bolsa española subió este jueves un 0,78 %, en una jornada marcada por la normalización tras la incidencia técnica en los datos de cotización, la decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos y la presentación de resultados empresariales del primer trimestre de siete compañías.

Al cierre de las negociaciones, el IBEX 35, el selectivo español, sumó 138,2 puntos, ese 0,78 %, hasta los 17.781 puntos. En lo que va de año, el índice se revaloriza un 2,73 %.

Las subidas del selectivo estuvieron lideradas por Acerinox (4,27 %), Repsol (3,64 %) y Acciona (3,17 %); mientras que Puig y el Banco Santander perdieron el 0,9 % y Mapfre, el 0,76 %.

En el mercado energético, después de superar los 126 dólares por barril, el brent se abarataba un 3,19 %, hasta los 114,26 dólares; a la par que el petróleo intermedio de Texas bajaba un 1,82 %, con su precio en los 104,94 dólares. EFE

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