La brasileña ‘La mejor madre del mundo’ gana el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

Huelva (España), 22 nov (EFE).- La película brasileña ‘La mejor madre del mundo’, de Anna Muylaert, ganó el Colón de Oro del 51 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, según se desveló este sábado en la gala de clausura del certamen.

Estrenada en la 75 edición de la Berlinale, Muylaert plasma la historia de una mujer que huye de los reveses que azotan su hogar junto a sus dos hijos pequeños, un camino repleto de peligros que la progenitora, Gal, maquilla como una trepidante aventura para convencer a sus hijos.

Shirley Cruz, actriz protagonista, construye un personaje inolvidable que ya ha sido premiado en varios festivales, como en CineLatino de Toulouse y en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, reconociendo el mejor guion y a Shirley Cruz como mejor interpretación.

Su realizadora ya ha dirigido ocho producciones, entre ellas ‘Durval Records’, ‘Alvoraba’, ‘Don’t Call Me Son’ y ‘The Second Mother’, que fue estrenada en Sundance y ganó el premio Público en la sección Panorama de la Berlinale 2015.

El productor de la cinta, Gustavo Maximiliano Silva, ha sido el encargado de recoger el premio, tras detallar que lo primero que le atrajo de la historia es “que iba a estar dirigida por una gran realizadora con un relato capaz de llegar a mucha gente”.

De hecho, ‘La mejor madre del mundo’ viene a reclamar “la necesidad de que las madres cuenten con algún tipo de sustento público por parte del Gobierno”, debido a las “tremendas dificultades a las que se enfrentan sus vidas diarias”.

La gala, que ha contado con la presentación del periodista onubense Adolfo Zarandieta y la actuación musical del cantante venezolano Carlos Baute, ha servido de marco de entrega de un festival que ha premiado, entre otros, a la actriz brasileña Shirley Cruz como Mejor Interpretación Femenina por su papel en ‘La mejor madre del mundo’.

El premio al mejor actor ha sido para el argentino Pedro Fontaine por su labor en ‘Los renacidos’, mientras que la mejor interpretación de reparto ha sido para todo el elenco de la película mexicana ‘Vainilla’, dirigida por Mayra Hermosillo. EFE

