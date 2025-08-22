The Swiss voice in the world since 1935

La brasileña Barbara Domingos, mejora marca latinoamericana y dice adiós al mundial de Río

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Río de Janeiro, 21 ago (EFE).- La gimnasta brasileña Barbara Domingos se despidió este viernes del Mundial de Río de Janeiro tras obtener la novena posición en la final del individual completo, la plaza más destacada lograda por un país latinoamericano en la modalidad, en la competencia global.

Tras quedar en la decimoquinta plaza en la ronda clasificatoria, la gimnasta nacida hace 25 años en Curitiba logró subir dos posiciones y superar la marca que había conseguido en el Mundial de Valencia de 2023, cuando alcanzó la undécima casilla.

Domingos, campeona panamericana y la primera brasileña en llegar a unos juegos olímpicos en las justas de París 2024, consiguió 112.200 puntos (28.250 en aro, 27.250 en pelota, 29.100 en mazas y 27.600 en cinta).

Fueron casi 10 puntos menos que la alemana y actual campeona olímpica Darja Varfolomeev, quien subió a lo más alto del podio y revalidó el título mundial, al obtener 121.900 puntos y confirmarse como la gran favorita.

La plata fue para la búlgara Nikolova Stiliana (119.300) y el bronce para la italiana Sofía Raffaeli (117.950).

«Estoy realizada y con la sensación del deber cumplido», dijo la gimnasta brasileña sobre su participación en el evento en el que dijo que se «entregó en cuerpo y alma».

Además de Domingos, también se clasificó a la final Geovanna Santos que con una nota final de 107.450 puntos quedó en la decimoctava posición.

Fue la primera vez que dos brasileñas llegaron a la final del individual completo en un mundial.

No obstante, ni ‘Bibi’, como se conoce a cariñosamente a Barbara en Brasil ni ‘Jojo’, como le dicen a Geovanna, lograron clasificar para las decisiones por aparatos que se definirán el domingo. EFE

mat/car

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR