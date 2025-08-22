La brasileña Barbara Domingos, mejora marca latinoamericana y dice adiós al mundial de Río

Río de Janeiro, 21 ago (EFE).- La gimnasta brasileña Barbara Domingos se despidió este viernes del Mundial de Río de Janeiro tras obtener la novena posición en la final del individual completo, la plaza más destacada lograda por un país latinoamericano en la modalidad, en la competencia global.

Tras quedar en la decimoquinta plaza en la ronda clasificatoria, la gimnasta nacida hace 25 años en Curitiba logró subir dos posiciones y superar la marca que había conseguido en el Mundial de Valencia de 2023, cuando alcanzó la undécima casilla.

Domingos, campeona panamericana y la primera brasileña en llegar a unos juegos olímpicos en las justas de París 2024, consiguió 112.200 puntos (28.250 en aro, 27.250 en pelota, 29.100 en mazas y 27.600 en cinta).

Fueron casi 10 puntos menos que la alemana y actual campeona olímpica Darja Varfolomeev, quien subió a lo más alto del podio y revalidó el título mundial, al obtener 121.900 puntos y confirmarse como la gran favorita.

La plata fue para la búlgara Nikolova Stiliana (119.300) y el bronce para la italiana Sofía Raffaeli (117.950).

«Estoy realizada y con la sensación del deber cumplido», dijo la gimnasta brasileña sobre su participación en el evento en el que dijo que se «entregó en cuerpo y alma».

Además de Domingos, también se clasificó a la final Geovanna Santos que con una nota final de 107.450 puntos quedó en la decimoctava posición.

Fue la primera vez que dos brasileñas llegaron a la final del individual completo en un mundial.

No obstante, ni ‘Bibi’, como se conoce a cariñosamente a Barbara en Brasil ni ‘Jojo’, como le dicen a Geovanna, lograron clasificar para las decisiones por aparatos que se definirán el domingo. EFE

