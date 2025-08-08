The Swiss voice in the world since 1935

La brasileña Petrobras se recupera y reporta ganancias en el segundo trimestre

Petrobras registró un fuerte aumento de sus ganancias en el segundo trimestre de 2025, tras sufrir pérdidas netas en el mismo periodo del año pasado, según los resultados publicados el jueves por la petrolera estatal brasileña.

El beneficio neto del gigante energético fue de 4.734 millones de dólares (26.652 millones de reales) entre abril y junio, frente a una caída de 468,7 millones de dólares durante el mismo lapso de 2024.

Según Petrobras, el desempeño financiero se vio favorecido en parte por el aumento de la producción de petróleo.

Su presidenta Magda Chambriard celebró resultados operacionales «excelentes», con una producción diaria en el segundo trimestre de 2,3 millones de barriles de crudo, equivalente a un alza de 5% respecto al primer trimestre y de 8% respecto al mismo periodo del año pasado, según un comunicado.

La compañía consiguió aumentar los volúmenes de gas y petróleo con nuevos sistemas de producción y mayor «eficiencia», «lo que se reflejó positivamente en los resultados financieros», señaló el director Fernando Melgarejo, citado en el texto.

Petrobras había reportado en el primer trimestre ganancias netas de 6.000 millones de dólares, un aumento del 48,5% respecto al mismo período de 2024.

La petrolera está a la espera de una licencia del organismo público de vigilancia ambiental para iniciar perforaciones exploratorias en una zona de unos 350.000 kilómetros cuadrados en el denominado Margen Ecuatorial, cerca de la desembocadura del río Amazonas, en el norte de Brasil.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva es favorable al megaproyecto petrolero, con el argumento de que la transición energética necesita enormes ingresos para financiarse.

Pero enfrenta las críticas de organizaciones ambientalistas, a meses de que Brasil reciba la cumbre climática COP30 en noviembre en la ciudad amazónica de Belém.

Petrobras informó este jueves también que aprobó el pago de dividendos a los accionistas por 8.660 millones de reales (1.585 millones de dólares al cambio actual), como anticipo de remuneración del ejercicio 2025. 

