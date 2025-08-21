The Swiss voice in the world since 1935

La británica Ethel Catherham, la persona viva más anciana del mundo, cumple 116 años

Londres, 21 ago (EFE).-La británica Ethel Catherham, considerada la persona viva más anciana del mundo, cumplió 116 años este jueves.

Nacida el 21 de agosto de 1909 en Shipton Bellingher, Hampshire (sur de Inglaterra), Catherham consiguió el récord que acredita su longevidad el pasado 30 de abril, tras el fallecimiento de la monja brasileña Inah Canbarro a los 116 años.

«Hoy esperamos que esté cortando un pastel de cumpleaños muy especial para celebrar su nuevo hito», escribió el Libro Guinness de los Récords en un comunicado en su página web.

Este jueves, la británica celebró su cumpleaños en la residencia de ancianos de Lightwater (suroeste de Londres) en la que vive y prefirió pasar el día «a su ritmo» y rodeada de su familia, indicó un portavoz del centro en un comunicado recogido por medios británicos.

«Ethel ha decidido, de nuevo, no conceder ninguna entrevista y ha preferido pasar el día tranquilamente para poder disfrutarlo a su ritmo», señaló el portavoz.

Sin embargo, en la nota puntualizó que solo haría una excepción: el rey Carlos III del Reino Unido, después de que el monarca le enviase una tarjeta de felicitación por su 115 cumpleaños.

El título de persona más anciana de la historia lo alberga la francesa Jeanne Calment, que vivió 122 años y 164 días, de acuerdo con el Libro Guinness de los Récords. EFE

