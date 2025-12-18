La Cámara de EEUU aprueba un proyecto que prohíbe los tratamientos de afirmación de género para menores

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un proyecto de ley para prohibir «la mutilación genital o corporal de un menor», que en la práctica proscribe tratamientos de afirmación de género para menores transgénero.

El proyecto, promovido por la representante de derecha Marjorie Taylor Greene, fue aprobado con 216 votos contra 211. Su discusión continuará en el Senado.

Muchos estados ya han promulgado prohibiciones similares, pero el proyecto de Greene convertiría en delito federal diversos procedimientos.

«Este es un proyecto importante… que criminalizará la atención de afirmación de género en menores, no en adultos, en menores que aún no han crecido para tomar decisiones de adultos», dijo Greene antes de la votación.

Aunque criminaliza explícitamente la mutilación genital femenina, la propuesta también apunta a cirugías para cambiar el cuerpo de un menor «para que corresponda a un sexo que difiere de su sexo biológico».

También prohíbe algunos tratamientos farmacológicos, como los bloqueadores de pubertad.

El proyecto propone multas y penas de hasta 10 años de prisión a quienes faciliten o realicen estos tratamientos.

«Es un reflejo directo de la orden ejecutiva del presidente Trump», afirmó la promotora del proyecto.

La administración de Trump ha buscado prohibir a las personas transgénero en las fuerzas armadas y ha implementado medidas para revertir disposiciones que reconocían identidades de género diversas.

La demócrata Sarah McBride, la primera persona abiertamente transgénero elegida para el Congreso, denunció el proyecto.

«Lo único que les importa a los republicanos es hacer más ricos a los ricos y atacar a las personas trans», dijo McBride a periodistas fuera del Capitolio.

