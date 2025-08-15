La cadena de comida rápida Subway pasa a llamarse Subjoy en Rusia

Moscú, 15 ago (EFE).- La cadena de comida rápida Subway, conocida por sus sándwiches y bocadillos, pasará a llamarse Subjoy en Rusia, según informó hoy la compañía, una vez que en junio de 2024 la matriz se desvinculó de sus negocios en Rusia tras haber recibido fuertes críticas por haber seguido presente una vez iniciada la guerra en Ucrania.

«Los restaurantes que anteriormente operaba Subway Russia Service Company cambiarán de nombre y continuarán operando bajo la nueva marca Subjoy», anunció la empresa en su página web.

La transición será gradual y en varias etapas, afectando a los 140 locales abiertos en toda Rusia y al posicionamiento, nombre, logotipo e identidad visual de la marca originalmente estadounidense.

Según Kiril Petrov, director de desarrollo de las franquicias, el cambio de rótulo en un centenar de los restaurantes se hará efectivo antes del 30 de septiembre, mientras que «todos los demás cambios en los locales se implementarán a finales de año».

De este modo, «el objetivo final del cambio de marca es fortalecer la posición del negocio de la franquicia existente y garantizar su desarrollo sostenible en el futuro», asegura Olga Bludóvskaya, directora ejecutiva.

Bludóvskaya defiende que introducen la palabra ‘joy’ (alegría en inglés) para vincular la marca con el placer y las emociones positivas.

En junio de 2024 la matriz Subway International se desvinculó de sus negocios en Rusia e informó de la terminación de los acuerdos de concesión comercial, marchándose finalmente en septiembre de 2024, por lo que los locales rusos perdieron el derecho a usar la imagen de marca.

En enero de 2024 Subway recibió fuertes críticas por seguir presente en Rusia y, según las autoridades ucranianas, financiar la maquinaria de guerra rusa a través del pago de impuestos.

Sin embargo, algunos medios informan de que en febrero de 2025 Subway reanudó su cooperación con la franquicia rusa.

Según el diario ruso RBC, en 2025 Subway ocupó el quinto lugar en cuanto a número de locales en Rusia, mientras que Rostic’s (cuyos locales anteriormente eran operados por KFC) ocupó el primer puesto convirtiéndose en la cadena de comida rápida más grande de Rusia, adelantando a Vkusno i Tochka, el McDonalds ruso.

Subway abrió su primer local en Rusia en 1994 en la avenida Nevski de la ciudad de San Petersburgo.EFE

