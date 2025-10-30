La cantante Belinda invita a fans a una experiencia exclusiva de ‘Mentiras, All Stars’

Ciudad de México, 30 oct (EFE).- La cantante y actriz mexicana Belinda abrirá las puertas de su camerino y del escenario de ‘Mentiras, All Stars’ para un grupo reducido de fans, en una experiencia exclusiva organizada por Airbnb el próximo 8 de noviembre en la Ciudad de México.

La también conocida como ‘princesa del pop latino’ será anfitriona de una Experiencia Airbnb Originals, que incluirá un recorrido tras bambalinas, karaoke privado, acceso a su camerino y lugares VIP para disfrutar la función.

Solo ocho personas podrán participar en el evento, cuya reserva gratuita estará disponible a partir del 31 de octubre en el sitio airbnb.com/belinda a partir de las 11:00 hora local de la Ciudad de México.

«La música y el arte han sido mi refugio, mi manera de sanar y de celebrar la vida. Poder abrir mi mundo a quienes siempre han creído en mí es un regalo que me llena el corazón», expresó Belinda, quien afirmó que esta colaboración con Airbnb busca agradecer a sus seguidores y compartir la «magia» del musical.

Bajo el nombre ‘El Mentiverso’, la iniciativa forma parte de Airbnb Originals, la línea de experiencias únicas que la plataforma ofrece con personalidades destacadas de distintos ámbitos.

En esta ocasión, la artista abrirá las puertas de su camerino y del universo que acompaña a la exitosa obra teatral, en una convivencia íntima con seguidores que podrán sentirse parte del elenco, aunque sea por una noche.

La intérprete de ‘Bella traición’ combinará nostalgia, música y cercanía con los fans que podrán conocer el universo detrás de uno de los montajes más emblemáticos del teatro musical mexicano.

Las Experiencias en Airbnb son organizadas por personas locales. La plataforma cuenta con experiencias en 650 ciudades alrededor del mundo y cada día agrega más.

En muchas ciudades, también se encuentran Airbnb Originals, experiencias extraordinarias organizadas por algunas de las personas más interesantes del mundo y diseñadas exclusivamente para Airbnb. EFE

