The Swiss voice in the world since 1935

La cantante colombiana Fanny Lu lanza el videoclip de ‘Otra partida’ con la mexicana Yuri

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 20 ago (EFE).- La cantante colombiana Fanny Lu lanzó este miércoles el videoclip de su nuevo sencillo ‘Otra Partida’ con la artista y presentadora de televisión mexicana Yuri, referente por su larga trayectoria musical que inició en 1979.

«Es una mujer que se ha reinventado una y otra vez, y eso es justo lo que queremos decir: que siempre se puede volver a empezar», afirmó la artista colombiana, oriunda de la ciudad de Cali (suroeste), que debutó en 2006 con el álbum ‘Lagrimas Cálidas’.

El videoclip, que se grabó en México, busca retratar el poder de la amistad «incluso cuando todo se derrumba».

En él, la protagonista, Fanny Lu, que está en una fiesta callejera, «se deja envolver por la alegría, el cariño y la complicidad de quienes le rodean» tras una ruptura amorosa y «decide volver a jugar otra partida en el amor, pero esta vez desde el amor propio», señaló su equipo en un comunicado.

La cantante colombiana celebra este año dos décadas de trayectoria musical con ‘Una vida bien vivida’, un disco de 10 canciones que incluye colaboraciones con aristas como el venezolano Carlos Baute, la colombiana Ana del Castillo o la banda estadounidense Bacilos.

Aunque durante mucho tiempo lanzó sencillos y estuvo activa en programas de televisión como ‘La Voz Kids Colombia’, este es el primer álbum de estudio de Fanny Lu en 14 años. EFE

cme/jga/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR