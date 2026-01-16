La cantante española Lia Kali triunfa en los premios de artistas emergentes de la UE

Bruselas, 16 ene (EFE).- La cantante española de música urbana Lia Kali fue la gran triunfadora de los Premios Music Moves Europe (MME) 2026, que reconocen a artistas emergentes de la Unión Europea (UE), al recibir doblemente el Premio del Gran Jurado y el Premio del Público.

Los premios, cofinanciados por Creative Europe, el programa de financiación de la UE para los sectores cultural y audiovisual, fueron entregados en la víspera durante una ceremonia celebrada en el Eurosonic Noorderslag, en Groningen (Países Bajos), en la que 15 artistas de otros países comunitarios estuvieron nominados.

La artista Lia Kali (‘Volvernos a amar’, ‘La vida sin ti’, ‘Constelación’), barcelonesa de 28 años, recibió, por un lado, el Premio del Gran Jurado, dotado de un cheque de 10.000 € para apoyar el desarrollo de su gira y un bono de viaje ecológico por valor de 5.000 € para hacerla más sostenible.

Además, Kali consiguió el Premio del Público, valorado en 5.000 €, por ser la artista más respaldada por fanáticos de toda Europa y del mundo, que votaron en línea por su artista favorito en la categoría.

El jurado entregó además otros cinco MME Awards, que reconocieron a Camille Yembe (Bélgica), Carpetman (Ucrania), Della (Chipre), Sarah Julia (Países Bajos) y Sofie Royer (Austria).

«Sus sonidos resonarán por toda Europa»

El comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, felicitó en el festival a todos los galardonados y recordó a los asistentes la importancia y el papel del premio.

«La escena musical europea continúa prosperando gracias a su diversidad, creatividad y audaces voces artísticas. Los Premios MME reconocen a los artistas que están moldeando el futuro del sonido de nuestro continente y llevándolo más allá de las fronteras europeas. Felicito efusivamente a todos los ganadores por este logro excepcional. Estoy seguro de que sus sonidos resonarán por toda Europa», dijo.

Los 15 artistas nominados, incluida Lia Kali, estarán invitados a un programa educativo para comprender la industria musical y aprender de profesionales consagrados, así como a actuar en el Festival Eurosonic Noorderslag, y en el Festival Reeperbahn, en septiembre de 2026.

Este galardón fue otorgado en otras ediciones a artistas consolidadas como Rosalía, Dua Lipa o Adele.

En las dos pasadas ediciones, la cantante emergente Judeline recibió el Premio del Público, y Ralphie Choo recibió uno de los cinco MME Awards. EFE

