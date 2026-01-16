La cantautora dominicana Anlly Piantini lanza su sencillo ‘A punto de llegar’

Santo Domingo, 16 ene (EFE).- La cantautora dominicana Anlly Piantini lanzó este viernes su sencillo ‘A punto de llegar’, una canción cargada de fe, determinación e identidad, que no solo marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, sino que es la carta de presentación de su próxima producción discográfica, ‘Auténtica’.

‘A punto de llegar’ es un tema profundamente personal e inspirador, con letras escritas por la propia Anlly y arreglo musical a cargo de Dionis Rivera (Don Music), quien aporta una propuesta sonora fresca y contemporánea, dijo la oficina de la artista en una nota.

En esta canción, Anlly estrena un nuevo ritmo y sonido, fusionando trap, reguetón y elementos urbanos.

«Este álbum significa mucho para mí porque estoy cantando desde mi corazón. He vuelto a esos ritmos que me identificaron en mis inicios, y eso me llena de una emoción profunda; estoy haciendo lo que realmente me gusta», expresó la intérprete.

El tema representa una declaración de convicción: el proceso, la espera y la certeza de que las promesas se cumplen. Con una interpretación honesta y poderosa, Anlly Piantini conecta con una audiencia que atraviesa desafíos, recordándole que están más cerca de lo que imaginan.

‘A punto de llegar’ es el primer lanzamiento oficial de ‘Auténtica’, un disco que promete mostrar a Anlly en su forma más genuina, explorando nuevas sonoridades, sin perder el mensaje de esperanza, propósito y perseverancia que caracteriza su propuesta artística, agregó la información. El tema fue lanzado en todas las plataformas digitales.EFE

