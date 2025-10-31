La Casa Blanca comparte imágenes de Xi riéndose con Trump durante su encuentro

1 minuto

Washington, 31 oct (EFE).- La Casa Blanca compartió este viernes una secuencia de imágenes del presidente de China, Xi Jinping, riéndose y en una actitud distendida con el mandatario estadounidense, Donald Trump, durante su encuentro en Corea del Sur.

De toda la carpeta de fotos del encuentro bilateral destaca una secuencia de cuatro en la que Trump le enseña una imagen o un papel, que no se puede identificar, Xi se acerca a cogerlo y, cuando lo tiene, suelta una carcajada. El resto de miembros de la delegación china también están retratados sonriendo.

Estas imágenes contrastan un poco con el gesto algo más serio del líder chino cuando fue a saludar al estadounidense. Pese a que el republicano le buscó con la mirada e intentó hacer alguna broma, Xi no se salió mucho del guión.

La reunión de los líderes de las dos potencias mundiales finalizó con un acuerdo para rebajar la guerra comercial mediante la reducción de los aranceles a China por el fentanilo, la paralización de las restricciones de Pekín a las exportaciones de tierras raras – aunque Trump las dio por «solucionadas» – y la suspensión durante un año de las tasas portuarias que se imponían mutuamente.EFE

ecs/jmr/mr

(foto)