La Casa Blanca defiende a policía migratoria tras muerte de mujer a manos de agente

La Casa Blanca defendió este jueves la actuación del policía migratorio que mató a tiros a una mujer la víspera en Mineápolis, donde miles de personas cuestionaron en las calles la tesis oficial de la legítima defensa.

El vicepresidente, J.D. Vance, aseguró que el policía abrió fuego contra la estadounidense de 37 años para proteger su vida y la de sus colegas, mientras la víctima intentaba atropellarlos con su vehículo.

Pero la oposición local demócrata niega esa versión y denuncia una «propaganda» del gobierno republicano de Donald Trump, apoyándose en varios videos.

Cientos de personas se reunieron el jueves en los suburbios de este bastión demócrata para protestar y exigir la salida de la policía migratoria (ICE, por sus siglas en inglés), el principal instrumento de la política de deportaciones masivas de la administración estadounidense.

También se registraron manifestaciones en otras ciudades estadounidenses, entre ellas Washington y Nueva York.

Dos personas resultaron heridas el jueves en Portland (Oregón, noroeste) por disparos de la policía fronteriza, en circunstancias que aún no han sido aclaradas.

– «Peligroso movimiento izquierdista» –

En Mineápolis, la policía detuvo a varias personas tras altercados entre manifestantes y agentes.

Otra concentración tuvo lugar en el lugar del tiroteo, de manera pacífica, con cientos de vecinos presentes y discursos de autoridades locales.

Allí, al pie de un árbol despojado de sus hojas, se improvisó un memorial, con decenas de ramos de flores depositados sobre la nieve y velas encendidas. «El odio no nos hace grandes», se puede leer en un discreto cartel con tinta verde.

Abdinasir Abdullahi, de 38 años, un estadounidense de origen etíope, cuenta a la AFP que ya no se mueve sin su pasaporte por miedo a las redadas de los servicios migratorios.

«No me creen si digo que soy estadounidense», lamenta.

Se ha lanzado una colecta que ya suma cerca de 840.000 dólares para apoyar a la esposa y a la familia de la víctima, Renee Nicole Good, una poeta y madre de tres hijos.

En las calles de Mineápolis han pegado fotos de ella en las que aparece rubia y sonriente. «Asesinada por ICE», se puede leer sobre la imagen.

En Washington, la administración de Trump continuó defendiendo la actuación de sus agentes.

«El incidente mortal ocurrido ayer en Minnesota es el resultado de un peligroso movimiento izquierdista (…) que se ha extendido por todo el país, donde los valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden están siendo objeto de un ataque organizado», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

– «Patrañas» –

A menos de dos kilómetros de donde Renee Nicole Good perdió la vida, George Floyd murió en 2020 a manos de un policía blanco. Aquel suceso desencadenó una oleada de protestas antirracistas por todo Estados Unidos que se prolongó durante semanas y que, en ocasiones, derivó en episodios de violencia.

Los hechos que conmocionan este jueves a la gran ciudad de Minesota ocurrieron la mañana del miércoles, mientras el ICE realizaba una amplia serie de operaciones que involucraba a unos 2.000 agentes.

Para cuestionar la versión oficial, calificada de «patrañas» por el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, los funcionarios locales se basan en videos que circulan desde el miércoles, tomados por testigos.

En las imágenes se ve que el automóvil de la víctima bloquea el paso de un convoy del ICE. Luego varios policías le piden a la conductora que salga del vehículo. Uno de ellos intenta abrir la puerta.

Pero cuando el coche arranca hacia la derecha para alejarse de los agentes, un policía situado en la parte delantera izquierda del coche abre fuego en varias ocasiones.

La policía federal (FBI) es la encargada de investigar lo ocurrido.

El miércoles, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó lo ocurrido de «terrorismo interno» y afirmó que la víctima «había estado acosando y obstaculizando el trabajo (de ICE) durante todo el día».

En varias ocasiones durante los últimos meses, personas han muerto, a menudo de manera accidental, al intentar escapar de controles de la policía migratoria.

Agentes también han disparado contra conductores que intentaban atropellarlos, según la versión de la administración, causando al menos una muerte en septiembre en Chicago.

