La casa en la que Maluma volvió a ser Juan Luis y halló la inspiración de su nuevo álbum

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Paula Cabaleiro

Medellín (Colombia), 14 may (EFE).- Sobre la loma de una montaña colombiana, entre palmeras, establos y potreros verdes, las puertas de la casa donde creció Juan Luis Londoño se abrieron para mostrar una faceta poco habitual del fenómeno global conocido como Maluma: la del niño que soñaba con cantar mientras recorría descalzo una finca familiar en las afueras de Medellín, ciudad donde este jueves lanzará su nuevo álbum.

A la entrada de la casa, una silleta —figura tradicional de la Feria de las Flores— daba la bienvenida a los invitados, como si desde el primer paso el cantante quisiera dejar claro que aquella no era una presentación cualquiera, sino una celebración de Antioquia, departamento al noroeste del país, y de sus raíces.

Allí, en la finca de sus abuelos, Maluma presentó a sus invitados ‘Loco x volver’, su séptimo álbum en solitario con el que asegura haber «reencontrado a Juan Luis», su esencia y el lugar del que salió antes de convertirse en estrella mundial.

«Estamos celebrando el renacimiento de Juan Luis. Estamos mostrándole al mundo un álbum nuevo que me llevó tiempo hacer, pero que es un momento de sanación muy lindo de mi vida, que me llevó de vuelta a mi tierra, a mis raíces», dijo el artista en una entrevista con EFE.

La entrada parecía más la de una reunión familiar que la de un lanzamiento internacional. Empanadas, fritos colombianos, mesas de dominó, partidas de tejo (juego típico colombiano), flores, música popular y botellas de Aguardiente Antioqueño acompañaban a periodistas e influenciadores llegados de Colombia, México, España y Argentina.

Maluma apareció vestido con ropa vaquera negra y sombrero blanco, saludando uno por uno a sus invitados mientras brindaba con pequeños vasos de guaro.

Para el cantante de 32 años, el álbum habla de su cultura, de como es: «Creo que es suficiente para que la gente conecte con él», explicó.

Museo de la infancia

Más que una finca para una fiesta privada, la casa parecía una reconstrucción sentimental de la infancia de Juan Luis Londoño.

Aunque durante el recorrido se repitió varias veces que allí creció el artista y pasó buena parte de su niñez, la organización nunca confirmó oficialmente cuánto tiempo vivió en el lugar y lo cierto es que el espacio fue convertido en una especie de museo íntimo de Maluma.

Fotografías familiares, la primera visita del joven Londoño al estadio Atanasio Girardot de Medellín, consolas de Nintendo, habitaciones con literas, objetos de su infancia y actores interpretando a sus abuelos, tíos y primos buscaban transportar a los invitados al universo personal del cantante.

Uno de esos actores, vestido con la camiseta del Atlético Nacional y encargado de representar a uno de sus tíos, explicó a EFE que la vivienda «es la casa de los abuelos, representa a la matrona y al patrón de la familia».

La escena reforzaba la idea central de ‘Loco x volver’: un regreso simbólico a la Antioquia tradicional, a las raíces familiares y al entorno que moldeó al artista antes de convertirse en estrella global.

El renacimiento de Juan Luis

Antes de presentar las canciones, llegaron a la finca Marlli, Luis y Manuela, respectivamente la madre, el padre y la hermana del artista, las tres personas cuyos nombres dieron origen a «Maluma», el acrónimo que terminó convirtiéndose en una de las marcas más reconocidas de la música latina.

Junto a ellos estaba también su esposa, Susana Gómez, quien dejó ver el embarazo de la pareja, que espera su segundo hijo.

Entre vallenatos, salsa, reguetón y música popular, Maluma cantó cinco de las 14 canciones del álbum que tardó dos años en escribir y que compartía con su público por primera vez.

«Extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví», afirmó el cantante sobre el disco, que incluye colaboraciones con Ryan Castro, Beéle, Arcángel y Grupo Frontera.

Pero la celebración íntima en la finca familiar será apenas el comienzo.

Este jueves, Maluma llevará ese regreso simbólico de sus orígenes al corazón de Medellín con un concierto gratuito en la Plaza Botero, cuyas entradas ya están agotadas para un aforo de 8.000 personas, y en el que estará acompañado por varios artistas sorpresa.

Después de recorrer durante años estadios y escenarios internacionales, el cantante parece decidido a convertir su vuelta a casa en un espectáculo colectivo para su ciudad. EFE

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