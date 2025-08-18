The Swiss voice in the world since 1935

La CE autoriza a Merck la comercialización del medicamento Ogsiveo contra tumores raros

Fráncfort (Alemania), 18 ago (EFE).- La Comisión Europea (CE) autorizó a la farmacéutica Merck la comercialización de Ogsiveo, un medicamento contra tumores raros de la estadounidense SpringWorks, que ha sido adquirida por la alemana recientemente.

Merck informó este lunes de Ogsiveo, medicamento con el que prevé lograr elevados ingresos, es el único tratamiento autorizado en la Unión Europea (UE) para el tratamiento de adultos con tumores desmoides.

El medicamento Ogsiveo es desarrollado por Springworks Therapeutics, compañía que Merck adquirió en julio por 3.000 millones de euros en metálico, (47 dólares por acción o 3.400 millones de dólares).

Se trata de la mayor adquisición de la división de farmacia de Merck desde hace casi 20 años. EFE

aia/vh

