La Cepal rebaja la proyección de crecimiento de América Latina por el conflicto en Medio Oriente

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Los países de América Latina crecerán 2,2% este año, levemente por debajo de lo estimado en diciembre (2,3%), impactados por «un entorno externo más complejo» debido al conflicto bélico en Medio Oriente, estimó este lunes la Cepal.

Las tensiones geopolíticas han afectado a las economías latinoamericanas con «condiciones financieras restrictivas y el resurgimiento de las presiones inflacionarias», informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en un comunicado.

Durante los primeros cuatro meses del año, la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente elevó «la incertidumbre global y la volatilidad en los mercados financieros y de materias primas», explicó la Cepal.

Un impacto particular ha tenido el aumento en el precio del petróleo, «que en las tres primeras semanas de abril se ubicó un 74% por encima del valor promedio de diciembre de 2025», lo que encareció los costos de producción y el transporte.

En este escenario de mayor inflación y menor crecimiento, «los principales bancos centrales han adoptado posturas más cautelosas, manteniendo condiciones financieras menos favorables en comparación con las que se esperaban a finales del pasado año», agregó Cepal.

El menor dinamismo afectará a la mayoría de las economías regionales, salvo México, que se proyecta crecerá 1,5%, por sobre el 0,8% en que lo hizo el año previo, y República Dominicana, que se espera alcance una expansión del 4% frente al 2,1% de 2025.

México se beneficiará de «una mejora esperada en el consumo y la inversión, los cuales cayeron pronunciadamente en 2025», además de mayores exportaciones por la probable ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, explicó a la AFP el secretario ejecutivo de Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

La economía mexicana también obtendría los efectos positivos del turismo, al ser una de las tres sedes del mundial del fútbol, agregó el ejecutivo.

Brasil alcanzaría en 2026 un crecimiento del 2%, por debajo del 2,3% del año previo. Argentina crecería 3,3% y Colombia 2,5%. Chile registraría una expansión del 2%; Perú 3,2% y Uruguay 1,6%.

De concretarse la proyección de Cepal para 2026, América Latina «completaría cuatro años consecutivos con tasas de crecimiento cercanas al 2,3%, evidenciando un patrón de baja capacidad para crecer», advirtió el organismo técnico de Naciones Unidas con sede en Santiago.

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