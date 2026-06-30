La chilena Sonya Keefe y la ecuatoriana Manoly Baquerizo dejan el Granada

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Granada (España), 30 jun (EFE).- El Granada Femenino, equipo de la Liga F, ha confirmado la salida del equipo de ocho jugadoras, entre ellas la delantera chilena Sonya Keefe y la lateral ecuatoriana Manoly Baquerizo, que se unen a cuatro bajas anteriores en plena reestructuración del proyecto que tan buenos resultados le ha dado en las dos últimas campañas.

Dejan el club rojiblanco al acabar contrato y no renovar jugadoras que han sido vitales esta pasada campaña como Sonya Keefe o Manoly Baquerizo, además de la atacante Andrea Gómez y de la portera japonesa Cjika Hirao.

Tampoco siguen por el mismo motivo Clara Rodríguez y María Barquero, mientras que no continúan Yoli Sierra y la noruega Linnea Solvoll al finalizar su período de cesión y regresar al Atlético de Madrid y el Tenerife, sus respectivos clubes de origen.

Estas salidas se unen a las conocidas anteriormente de Laura Requena ‘Lauri’, Laura Pérez, Alba Pérez y Ari Mingueza, todas jugadores históricas y leyendas del club, lo que confirma su casi total desmantelamiento por los problemas económicos que sufre la entidad.

La chilena Sony Keefe se va del Granada tras una sola temporada en la que ha jugado 29 partidos oficiales y ha marcado once tantos, lo que la situó como la cuarta máxima goleadora de la Liga F.

La ecuatoriana Manoly Baquerizo, por su parte, ha sumado 27 encuentros en una sola campaña y se ha convertido en una de las mejores laterales de la máxima categoría femenina del fútbol español con cinco goles y una asistencia. EFE

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