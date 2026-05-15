La china BYD afirma contacto con automotrices europeas para asumir plantas infrautilizadas

2 minutos

Pekín, 15 may (EFE).- El grupo automotriz chino BYD, el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, confirmó que mantiene contactos con fabricantes europeos para estudiar la posible adquisición o toma de control de plantas infrautilizadas en Europa, en un movimiento que apunta a una mayor apuesta por la producción local en el continente.

La compañía no ofreció más detalles sobre las conversaciones, cuya existencia fue confirmada el jueves por la noche por el diario estatal China Securities Journal, después de que informaciones previas apuntaran a contactos con grupos europeos como Stellantis.

Stellantis, surgido en 2021 de la fusión entre el grupo francés PSA y Fiat Chrysler, reúne marcas como Peugeot, Jeep, Maserati, Fiat u Opel y figura entre los principales fabricantes automovilísticos del mundo.

El movimiento se produce mientras BYD acelera su implantación industrial en Europa, donde ya construye una planta en Hungría y ha reiterado en varias ocasiones su intención de convertirse en un actor ‘made in Europe’ con producción local en el continente.

A comienzos de mayo, el director general de BYD para España y Portugal, Alberto de Aza, aseguró que la compañía no contempla actualmente abrir una fábrica en España y explicó que la prioridad pasa por poner en marcha las operaciones de la planta húngara, aunque admitió que el mercado español «siempre está en las listas» por su peso industrial.

El interés por reforzar su presencia industrial en Europa llega en un momento de fuerte presión competitiva en el mercado chino del vehículo eléctrico, marcado por descuentos, exceso de capacidad y una prolongada guerra de precios que ha reducido los márgenes del sector.

BYD informó recientemente de una caída interanual del 55 % en su beneficio neto trimestral, aunque destacó el avance de su negocio internacional como uno de los motores de crecimiento del grupo.

Diversos medios chinos han vinculado además a otros fabricantes del país con posibles operaciones similares en Europa.

Informaciones recientes apuntan a contactos de empresas como XPeng, Geely o SAIC para ampliar su presencia industrial en el continente mediante adquisiciones o nuevos centros productivos.

Analistas del sector consideran que la estrategia permitiría a los fabricantes chinos aprovechar infraestructuras ya existentes para acelerar la producción local, reducir costes logísticos y reforzar su posición frente a barreras comerciales en mercados extranjeros. EFE

gbm/aa/mgr