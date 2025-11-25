La china Xiaomi sube un 5 % después de que su fundador elevase su participación

2 minutos

Shanghái (China), 25 nov (EFE).- Las acciones de la tecnológica china Xiaomi subían hoy más de un 5 % después de que su cofundador y consejero delegado, Lei Jun, comprase a título personal casi 13 millones de dólares en participaciones.

Concretamente, las acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong se revalorizaban un 5,38 % hacia las 11:00 hora local (03:00 GMT), y acumulan un ascenso de un 19,4 % en lo que va de 2025, aunque buena parte del mismo se corresponde a los primeros meses del ejercicio, ya que en los últimos seis meses acumula una bajada cercana al 21 %.

La compañía remitió anoche un anuncio al parqué de la antigua colonia británica en el que especifica que Lei pagó unos 12,9 millones de dólares para hacerse con unos 2,6 millones de títulos en el mercado abierto a través de una firma de la que es propietario, y que esto supone elevar su participación a un 23,26 % del grupo.

«La junta cree que el aumento de su participación demuestra la gran confianza del señor Lei sobre las perspectivas y el potencial de crecimiento de la empresa, así como su compromiso a largo plazo con la empresa», agrega el documento.

El anuncio llega menos de una semana después de que Xiaomi informase de un aumento de un 140 % en su beneficio a lo largo de los tres primeros trimestres y de que, entre julio y septiembre, logró que sus operaciones dedicadas a vehículos eléctricos o inteligencia artificial (IA) arrojasen por primera vez un resultado positivo.

El presidente de Xiaomi, Lu Weibing, indicó entonces que la compañía estaba muy cerca de alcanzar los 350.000 vehículos entregados este año, lo que supondría alcanzar antes de tiempo la meta que se habían marcado, incluso pese a las críticas que han recibido sus automóviles tras verse involucrados en algunos accidentes mortales. EFE

vec/jacb/rrt