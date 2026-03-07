La cineasta venezolana Patricia Ortega cuestiona en ‘9 lunas» la idea de masculinidad

José Luis Picón

Málaga (España), 7 mar (EFE).- La directora venezolana Patricia Ortega ha querido cuestionar los roles y la idea habitual de la masculinidad a través de un hombre trans que vive su gestación en el largometraje ‘9 lunas’, que se presenta este sábado en la sección oficial fuera de concurso del festival español de Málaga.

El protagonista es Ángel, un entrenador personal que, tras un año sabático, empieza a trabajar en un gimnasio y, al sentirse mal y acudir al hospital, recibe la noticia de que está embarazado, por lo que deberá afrontar una decisión que pondrá a prueba su identidad.

Patricia Ortega, también coautora del guion, explica en una entrevista con EFE que decidió escribir la historia para entender «el cuerpo como un territorio que hay que liberar», porque siempre ha estado «en guerra con los roles» heredados.

«Cuando nacemos, lo primero que hacen es designarte un nombre y un género. Desde el punto de vista médico y familiar te designan, y a partir de ahí nuestro cuerpo está asociado a nuestros genitales, todo está genitalizado, la educación, el vestuario…», explica.

Otro enfoque de la masculinidad

Por eso, quería preguntarse «qué es ser hombre y qué es ser mujer», porque Ortega había hecho hasta ahora «películas de mujeres», y ahora buscaba «una película sobre la masculinidad, pero desde otro punto de vista, desde espacios que no son visibles como masculinos, como la gestación».

Lo más difícil fue encontrar el tono, con momentos en los que «el humor sale por el conflicto», en una película que debía «tener una ternura radical» y en la que se plantea «una historia que para muchas personas es polémica y para otras es un problema».

«Quería un tono que abrazara, que nos permitiera sentarnos a ver algo cotidiano -explica-, porque es cotidiano y normal y no debe verse como algo extraordinario. Pasa todos los días, pero hay que visibilizarlo, y si lo hacemos desde lo luminoso, lo abrazamos».

Ortega tiene «claro» que esta película va a generar polémica, porque «hay gente que responde desde el miedo al cambio o desde la falta de información, pero esa es una respuesta natural que hay que abrazar también».

«Hay que entender que no solo las mujeres son las que paren. La gestación no tiene género, y cualquier persona que tenga ovarios puede parir, pero no todos los que tienen ovarios son mujeres», asegura la directora, que cree que la película, «a través de la ternura, tiene un rol pedagógico».

Una vivencia muy humana

Ese protagonista es interpretado por el actor español Zack Gómez-Rolls, que cree que en la historia de su personaje «hay algo que es una vivencia profundamente humana, que es crecer, madurar, decidir, dejarte acompañar y enterarte de quién eres y quién quieres ser».

En su caso personal, a los 13 años contó a sus padres su identidad, pero Gómez-Rolls asegura que ha «vivido todo siempre con mucha naturalidad», porque en su casa «han sido muy modernos».

«Como todo en la vida, he tenido momentos de arriba y abajo, pero lo he vivido con más naturalidad que el protagonista», apunta a EFE el intérprete, que consideraba «muy interesante, como actor, trabajar un cuerpo que gesta».

Su hermana en la pantalla es la también española María León. «Mucha gente -comenta- va a darle las gracias a esta directora por contar esta historia», ya que, «por desgracia, el miedo existe, pero estamos intentando adaptarnos al cambio del mundo».

«Con todos los personajes te sientes identificado, y eso le da humanidad a la película. Ninguno queremos ese corsé, que te digan qué tienes que ser. Lo más bonito es descubrirse uno mismo y decidir qué quieres ser», añade León. EFE

