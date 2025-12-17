La colombiana Zulma Guzmán, acusada de matar a dos niñas, rescatada del Támesis en Londres

Londres, 17 dic (EFE).- La empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro, acusada del presunto asesinato por envenenamiento de dos niñas en Bogotá en abril, fue rescatada del río Támesis en Londres, después de que las autoridades británicas emitieran una orden de arresto contra ella en el Reino Unido, según recogen este miércoles varios medios británicos.

Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres confirmó en un comunicado remitido a EFE que sus efectivos atendieron una llamada de aviso de una mujer «en situación de peligro» cerca del Puente de Battersea, al suroeste de la capital británica, sobre las 06:45 hora local -misma hora GMT- del pasado martes 16 de diciembre.

«La Unidad Policial Marítima de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 GMT y fue trasladada al hospital, donde desde entonces se ha determinado que sus heridas no ponen en peligro su vida», añadieron las autoridades londinenses.

La Met precisó a EFE que «no hacía comentarios» respecto de la identidad o la nacionalidad de la mujer.

De acuerdo con los medios británicos, la mujer rescatada del Támesis sería Guzmán, que habría llegado al Reino Unido el pasado 11 de noviembre pese a estar prófuga de la justicia y tener sobre ella una orden de búsqueda internacional -o ‘Notificación Roja’- por parte de la Interpol emitida a principios de este mes.

Guzmán está acusada del asesinato de Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, después de ingerir dos frambuesas envenenadas con talio, un tóxico metal incoloro, en abril de este año en Bogotá. La empresaria niega el crimen.

En concreto, el diario ‘Daily Mail’ señala que las autoridades colombianas han pedido asistencia a la Policía británica para detener a Guzmán y que un aviso de arresto contra la empresaria fue emitido a principios de esta semana por el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres.

El medio británico también indica que la Agencia Nacional de Crimen británica (NCA, en inglés) la estaba «buscando activamente».

Fuentes de la NCA confirmaron a EFE que «estaban al tanto» de las acusaciones que versaban contra una mujer colombiana, si bien evitaron dar más detalles sobre el caso.

Según el ‘Daily Mail’, una vez recupere su estado de salud, Castro será puesta bajo custodia policial y comparecerá ante la justicia británica para una audiencia de extradición. EFE

