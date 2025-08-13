La Comisión Europea muestra su solidaridad con los incendio en el continente

Bruselas, 13 ago (EFE).-La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mostró este miércoles su solidaridad con los incendios forestales que asolan varios países europeos.

«Nuestra lucha contra los incendios forestales continúa. Nuestra flota de bomberos rescEU está trabajando en Montenegro. Estamos movilizando apoyo para Grecia, tras su solicitud de asistencia.Y los bomberos preposicionados ya están ayudando en España. Esto es solidaridad europea en acción», aseguró von der Leyen a través de la red social X.

Una veintena de bomberos neerlandeses, que habían viajado a España para observar y adquirir conocimientos y experiencia en su trabajo, han sido desplegados esta semana para ayudar a sus colegas españoles en la lucha contra varios incendios forestales activos en Ourense, en el noroeste español.

Los viente bomberos viajaron hace dos semanas a la región de Galicia para observar el trabajo de sus colegas españoles y aprender más sobre técnicas de extinción que puedan aplicarse en su país en caso de incendios forestales, pero dada la situación sobre el terreno se sumaron a las tareas de extinción, informó este miércoles Edwin Kok, coordinador del grupo, a la agencia neerlandesa de noticias ANP.

La Comisión Europea está en contacto constante con las autoridades españolas por los incendios activos en numerosos puntos del país y está preparada para coordinar ayuda a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil si el Gobierno español lo solicita, aseguró a EFE en la víspera una portavoz del Ejecutivo comunitario. EFE

