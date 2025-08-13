The Swiss voice in the world since 1935

La Comisión Europea muestra su solidaridad con los incendio en el continente

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 13 ago (EFE).-La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mostró este miércoles su solidaridad con los incendios forestales que asolan varios países europeos.

«Nuestra lucha contra los incendios forestales continúa. Nuestra flota de bomberos rescEU está trabajando en Montenegro. Estamos movilizando apoyo para Grecia, tras su solicitud de asistencia.Y los bomberos preposicionados ya están ayudando en España. Esto es solidaridad europea en acción», aseguró von der Leyen a través de la red social X.

Una veintena de bomberos neerlandeses, que habían viajado a España para observar y adquirir conocimientos y experiencia en su trabajo, han sido desplegados esta semana para ayudar a sus colegas españoles en la lucha contra varios incendios forestales activos en Ourense, en el noroeste español.

Los viente bomberos viajaron hace dos semanas a la región de Galicia para observar el trabajo de sus colegas españoles y aprender más sobre técnicas de extinción que puedan aplicarse en su país en caso de incendios forestales, pero dada la situación sobre el terreno se sumaron a las tareas de extinción, informó este miércoles Edwin Kok, coordinador del grupo, a la agencia neerlandesa de noticias ANP.

La Comisión Europea está en contacto constante con las autoridades españolas por los incendios activos en numerosos puntos del país y está preparada para coordinar ayuda a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil si el Gobierno español lo solicita, aseguró a EFE en la víspera una portavoz del Ejecutivo comunitario. EFE

ma/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR