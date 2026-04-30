La compañía China Southern hace un pedido de 137 Airbus A320neo

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La aerolínea China Southern anunció este jueves un pedido de 137 aviones Airbus A320neo, de los cuales 35 son para su filial Xiamen Air, en un comunicado a la Bolsa de Shanghái.

Al precio de catálogo este pedido asciende a 21.400 millones de dólares, precisó.

La operación está pendiente de la luz verde de los reguladores y los accionistas.

«Estamos encantados de recibir el pedido firme», indicó el fabricante europeo de aviones Airbus en un comunicado.

China Southern forma parte de las tres grandes compañías de su país, junto con Air China y China Eastern, la cual firmó otro pedido a Airbus de 101 aviones de tipo A320neo.

El fabricante de aviones europeo deberá entregar los pedidos a China Southern entre 2028 y 2032, y a Xiamen Air entre 2029 y 2032.

Airbus acumula los pedidos de aerolíneas y tiene dificultades para cumplir con los plazos pero confía en entregar 870 aviones comerciales en 2026. Sería su récord histórico, mejor que los 863 en 2019.

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