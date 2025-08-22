La compañía DHL limita sus envíos de paquetes a EEUU debido a los nuevos aranceles

Fráncfort (Alemania), 22 ago (EFE).- La empresa de servicios postales y de logística Deutsche Post DHL limita de forma temporal sus envíos de paquetes desde Alemania a EEUU debido a los aranceles que entran en vigor a partir del 29 de agosto.

Deutsche Post DHL informó este viernes en un comunicado de que sólo puede enviar a EEUU paquetes de particulares que pueden ser declarados como regalo y cuyo contenido tiene un valor de hasta 100 dólares (unos 86 euros al cambio actual).

Estos envíos están más controlados que antes para evitar su uso comercial.

Los paquetes de particulares que superen este valor sólo pueden enviarse a partir del sábado a EEUU como un envío rápido, que es más caro, y lo mismo ocurrirá para los paquetes de empresas a partir del próximo martes.

Como la mayoría de los paquetes que envían personas particulares a EEUU tiene un valor inferior a 100 dólares, los clientes particulares de DHL no se verán muy afectados por los nuevos aranceles en EEUU y Puerto Rico.

Los servicios postales austríacos Österreichische Post, los belgas bpost, los noruegos Bring y los suecos-daneses Postnord también han informado de que van a limitar sus envíos de paquetes debido a los aranceles.

Hasta ahora EEUU no imponía aranceles a las importaciones de mercancías con un valor inferior a 800 dólares (690 euros) pero a partir del 29 de agosto aplicará aranceles de entre 80 y 200 dólares por cada artículo (69 y 172 euros). EFE

