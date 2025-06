La consola Nintendo Switch 2 llega al mercado en medio de una alta demanda

María Roldán

Tokio, 5 jun (EFE).- La consola Nintendo Switch 2 salió este jueves al mercado a nivel mundial, en medio de una elevada demanda que agotó las existencias de las reservas por adelantado adjudicadas para Japón y ha generado gran expectación sobre el potencial del dispositivo para mantener el filón de su antecesora superventas.

En torno a un centenar de personas hacían cola a la apertura de la tienda de electrónica Bic Camera de Ikebukuro, en Tokio, para recibir una de las unidades a las que sólo se ha podido acceder en el país asiático a través de rifa.

El primero de la fila era Koji Takahashi, residente de la vecina prefectura de Saitama, que llegó al lugar poco antes de las seis de la mañana, cuatro horas antes de la apertura del horario comercial.

Takahashi resultó ganador de una de las 1.500 Switch que este establecimiento distribuirá en los próximos cuatro días. Le costó dos intentos en el local, pero según explica a EFE, participó en unos diez sorteos en total en diversas cadenas tras perder la oportunidad de reservar a través de tienda en línea de la propia Nintendo.

El japonés, que lleva jugando a videojuegos desde las portátiles Game & Watch que se comercializaron entres los años 80 y 90, recuerda cómo hace muchos años para jugar a videojuegos de tanta resolución era imprescindible hacerlo en un televisor. «Poder jugar en un formato que no esté conectado a la tele, sino en tus propias manos (como permiten las Switch), es increíble», dice.

Sobre Switch 2 destaca su interés por una de las nuevas funcionalidades de la consola, el chat de vídeo en directo: «Jugar con los amigos mientras ves sus caras es más divertido», sentencia.

Takahashi ha adquirido el pack que incluye preinstalado en la consola una copia digital del juego ‘Mario Kart World’, la nueva entrega de la popular serie de carreras de Nintendo, un gancho importante para los compradores y los aficionados a la compañía.

Por el momento, dice, no tiene interés en adquirir otros títulos, dada la retrocompatibilidad casi absoluta de Switch 2, que permite ejecutar los cartuchos de su antecesora, aunque dice que espera con muchas ganas el lanzamiento de ‘Dragon Quest XII’, una de las franquicias de rol de fantasía más populares del país asiático.

A una joven treintañera que se identificó con el alias Kuro, la segunda en la cola, le genera gran expectación ‘Kirby Air Riders’ y le gustaría que llegara a la plataforma un nuevo ‘Super Smash Bros.’ o un nuevo Zelda, su saga favorita, aunque tras el rumbo adquirido con ‘Breath of the Wild’ y ‘Tears of the Kingdom’, no le importa esperar al siguiente.

«Han creado una historia y un universo muy complejos, así que no me importa que se tomen su tiempo para hacer uno nuevo», explica.

Masahiro Yamamoto, tokiota de 48 años, necesitó cuatro intentos para ser agraciado con un boleto ganador de una Switch 2. El japonés está muy interesado en comprobar cómo se ve la nueva pantalla, más grande y nítida, una vez haya terminado su jornada laboral, y también destaca el nuevo potencial de la consola con la funcionalidad de poder usar los mandos Joy-Con como ratón.

Dos versiones contra la especulación

Una de las particularidades del mercado japonés es que sus compradores tienen acceso de lanzamiento a dos versiones: una íntegramente en japonés y otra multilingüe, con una diferencia de precios del 40 %, 49.980 yenes (310 euros) la primera frente a los 69.980 yenes (430 euros) de la segunda.

Esta decisión está destinada a combatir la especulación y las compras masivas de dispositivos por parte de los turistas gracias a un tipo de cambio favorable por la fuerte debilidad actual del yen, pero también ha generado críticas entre la comunidad de residentes extranjeros de Japón que se ven directamente afectados si prefieren adquirir la consola en sus propios idiomas.

«La diferencia es bastante elevada, la verdad es que lo siento mucho por ellos», opina Takahashi.

Según pudo comprobar EFE, ya el mismo día de lanzamiento los intentos de reventa eran un hecho a pie de calle en ese local.

Salvavidas financiero

El lanzamiento de Switch 2 se produce entre una gran expectación no sólo de los aficionados, sino también de los inversores, que quieren ver si será capaz de mantener la popularidad de Switch, el dispositivo de sobremesa más vendido de Nintendo (más de 152 millones hasta finales del pasado marzo) o si podría verse afectado por un fenómeno Wii U, el mayor fracaso comercial de la compañía.

Nintendo, que no ha facilitado datos concretos sobre el número de unidades de los envíos de lanzamiento, prevé comercializar 15 millones de Switch 2 en su actual ejercicio fiscal, que cerrará el 31 de marzo de 2026.

Los inversores esperan también que Switch 2 reflote unos beneficios que venían reduciéndose acorde con el envejecimiento del ‘hardware’ original, que se encuentra ya en su octavo año de vida.

Nintendo confía en que Switch 2 impulse sus ventas y en que crezcan un 63,1 % interanual en el ejercicio, hasta los 1,9 billones de yenes, unos 11.640 millones de euros al cambio actual, según su último informe financiero. EFE

