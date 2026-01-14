La Crew-11 se desacopla de la EEI e inicia su regreso a la Tierra con tripulante enfermo

1 minuto

Miami (EE.UU.), 14 ene (EFE).- La cápsula de la misión Crew-11 de la NASA se desacopló este miércoles con éxito de la Estación Espacial Internacional (EEI) y emprendió su regreso anticipado a la Tierra debido a una emergencia médica que afecta a uno de sus cuatro tripulantes.

El desacople se produjo a las 17:20 EST (22:20 GMT), tras lo cual la cápsula Dragon Endeavour de SpaceX inició su trayectoria de retorno, con un viaje previsto de unas 11 horas.

La agencia espacial estadounidense prevé que el amerizaje ocurra en la madrugada del jueves a las 8:41 GMT (3:41 EST), en el océano frente a la costa de San Diego (California), si las condiciones meteorológicas lo permiten. EFE

ims/gad

