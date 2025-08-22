La crisis energética provocará apagones simultáneos en el 44 % de Cuba este viernes

2 minutos

La Habana, 22 ago (EFE).- La crisis energética provocará apagones durante toda la jornada en Cuba que llegarán a afectar de forma simultánea el 44 % del país durante la tarde-noche cuando aumenta la demanda de energía, informó este viernes la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) .

Las principales causas del panorama energético son las frecuentes averías en las centrales térmicas con décadas de sobreexplotación y el déficit de combustible, según el Gobierno, que además reconoce que carece de divisas para satisfacer las necesidades.

La crisis se refleja en los cuatro apagones nacionales que han afectado el servicio eléctrico desde finales del año pasado.

En febrero de este año se registró la mayor tasa de déficit en lo que va de 2025 -y en al menos los últimos dos años-, con el 57 % del país apagado a la vez.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el “horario pico” de esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 2.220 megavatios (MW) y una demanda de 3.850 MW.

El déficit (la diferencia entre oferta y demanda) será de 1.630 MW y la afectación (lo que se desconecta realmente para evitar un apagón desordenado) llegará a los 1.700 MW en la tarde-noche, cuando aumenta la demanda.

El informe de la empresa da cuenta sobre averías y mantenimientos en cinco de las 20 unidades de producción termoeléctrica (distribuidas en siete centrales). Además, 46 motores de generación eléctrica están fuera de servicio por falta de diésel o fueloil.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno cubano destaca por su parte los efectos en este sector de las sanciones estadounidenses.

Diversos cálculos independientes estiman que el Gobierno necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica.

Los frecuentes apagones lastran la economía cubana, que se contrajo un 1,9 % en 2023 y no creció el año pasado, según estimaciones del propio Gobierno. Según esas cifras, el PIB de la isla sigue por debajo de los niveles de 2019 y no lo superará este 2025, para el que el Ejecutivo prevé un avance del 1 %. EFE

lbp/lab