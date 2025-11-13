La Cruz Roja recibe de milicias palestinas el cuerpo de un posible rehén en Gaza

1 minuto

Jerusalén, 13 nov (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió este jueves los restos mortales de un posible rehén en la Franja de Gaza, por lo que ya serían 25 los cadáveres de cautivos recuperados si se confirma la identidad.

«Según información proporcionada por la Cruz Roja, el ataúd de un rehén fallecido ha sido entregado bajo su custodia y está siendo trasladado a las tropas de las Fuerzas Armadas en la Franja de Gaza», detalló un comunicado castrense.

Esta mañana, milicias gazatíes habían afirmado que entregarían el cadáver de un rehén a las 20.00 hora local (18.00 GMT), según un comunicado firmado tanto por las Brigadas Al Quds, brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, como las de Al Qasam, la rama militar de Hamás.

La identidad de la víctima se podrá conocer una vez sea identificado en el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir, en el sur de Tel Aviv, al que será llevado cuando cruce hoy a territorio israelí.

En ocasiones anteriores, cuerpos entregados por milicias gazatíes no se han correspondido con ningún cautivo en el enclave.

En Gaza quedan aún tres cuerpos de rehenes, restando el que está de camino, secuestrados durante el ataque letal de las milicias en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. EFE

