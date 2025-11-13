La danza francesa invitará a expandir los límites del movimiento en la Bienal de Cali

Bogotá, 13 nov (EFE).- Tres instituciones francesas pondrán en escena cuatro proyectos que «expanden los límites del movimiento y la imaginación» en la Bienal Internacional de Danza de Cali, informaron este jueves esos colectivos.

Las coreografías, que harán parte del evento cultural que ha logrado reunir a más de 4.250 bailarines desde su creación en 2013, son ‘Gravity’, de la compañía francesa Ballet Preljocaj; ‘Gounouj’, del coreógrafo franco-guadalupeño Léo Lérus; ‘Occupation 2’, del franco-cubano Lázaro Benítez; y ‘La Residencia Corpo Firme – danzas periféricas, gestualidad sagrada’, dirigida por la brasileña Ana Pi.

Estas obras «invitan a repensar el cuerpo como espacio de creación, memoria y comunión entre artistas franceses y colombianos, en un diálogo que resalta la vitalidad de la danza como lenguaje universal», precisaron las agrupaciones en un comunicado.

El 13 de noviembre, Lérus, junto a su Compañía Zimarèl, presentará ‘Gounouj’, una obra de danza contemporánea cuyo título significa «rana» en el criollo hablado en la isla caribeña de Guadalupe, que «combina los ritmos y gestos de las tradiciones afroguadalupeñas para reflexionar sobre el equilibrio entre la fragilidad y resistencia».

La programación también incluirá el 14 de noviembre las obras ‘Ocuppation 2’ y ‘Gravity’, de los coreógrafos Lázaro Benítez y Angelin Preljocaj, respectivamente.

‘Ocuppation 2’ surgió de un proceso de investigación en el departamento colombiano de La Guajira, donde el artista «trabajó con comunidades desplazadas por la minería del carbón», mientras que ‘Gravity’ explora «la tensión entre el peso y la levedad, la caída y la elevación» a través de los movimientos de doce bailarines.

Por último, la brasileña Ana Pi mostrará ‘Residencia Corpo Firme – danzas periféricas, gestualidad sagrada’, una obra en la que «propone un proceso de creación colectiva con artistas y bailarines locales, donde el cuerpo se entiende como portador de historia y vehículo de transformación».

La Bienal Internacional de Danza de Cali se celebra entre el 11 y el 17 de noviembre, y ofrece veintiocho funciones en distintos escenarios de la ciudad, donde confluyen expresiones que van desde la danza contemporánea europea hasta las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios de Colombia. EFE

