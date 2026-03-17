La defensa de chileno Zepeda pide nuevas pesquisas en juicio en Francia por asesinato

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El tercer juicio contra el chileno Nicolás Zepeda por el presunto asesinato de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki en 2016 comenzó este martes en Francia con un inesperado pedido de su defensa: realizar nuevas pesquisas en este mediático caso sin cadáver.

El tribunal de apelación de Vesoul confirmó en 2023 la pena de 28 años de prisión impuesta en 2022 a Zepeda por asesinato premeditado, pero la Corte de Casación francesa ordenó el año pasado un nuevo juicio por irregularidades.

«Soy inocente. No maté a Narumi», reiteró este martes Zepeda, vestido con una chaqueta negra y remera gris azulado, desde el banquillo de los acusados del tribunal de Lyon, en el este de Francia.

Hasta el 26 de marzo, el tribunal debe determinar de nuevo si el chileno la mató en diciembre de 2016 en la habitación de la residencia universitaria de Besanzón, donde la joven japonesa de 21 años estudiaba, antes de deshacerse del cuerpo en un bosque o en un río cercanos, como sostiene la acusación.

Pero la defensa, que ha siempre ha defendido su absolución por el beneficio de la duda al no haber ni cuerpo ni pruebas materiales, fue este martes más allá y pidió al presidente del tribunal, Éric Chalbos, que ordene nuevas pesquisas.

«Es el tercer proceso, el de la última oportunidad», aseguró el abogado Robin Binsard, llamando a «a hacer de este caso un caso ejemplar, donde la duda no tenga cabida». Su cliente, de 35 años, enfrenta la cadena perpetua.

– «Pesadilla» –

Las pesquisas solicitadas incluyen pedir nuevas informaciones a Facebook sobre el uso de la cuenta de Kurosaki días después de su desaparición y tomar declaración de un amigo suyo que debía visitarla la semana en que se perdió su rastro.

Los letrados pidieron además interrogar a una mujer que podría haberse cruzado con Zepeda después de supuestamente matar a su exnovia e identificar un ADN hallado en la habitación, que no corresponde ni al de la joven ni al de Zepeda.

«Me opongo firmemente a estas demandas», reaccionó la abogada de la familia de Narumi Kurosaki, Sylvie Galley, para quien sólo buscan ganar tiempo en un procedimiento abierto hace casi 10 años y que ya celebró varios juicios.

En primera fila, la madre y hermanas de Narumi, compungidas, siguieron sin inmutarse la audiencia, gracias a la interpretación en japonés. «Están viviendo una pesadilla», agregó Galley.

El presidente aplazó al miércoles su decisión sobre las nuevas pesquisas, a la espera de que el tribunal escuche primero a los investigadores del caso, como estaba previsto.

– Densidad de pruebas –

Para la acusación, Zepeda habría cruzado el Atlántico a finales de 2016 dos meses después de romper con la joven, sin avisarla, con el objetivo de reconquistarla o, en caso contrario, matarla.

Tras espiarla durante varios días en la residencia universitaria Rousseau de Besanzón, el 4 de diciembre de 2016 coincidió con ella y fueron a cenar juntos. A continuación, la habría matado de madrugada en su habitación.

Los estudiantes de la residencia escucharon «gritos de horror» de mujer, recordó el investigador David Borne, al evocar las pesquisas de caso que llevaron a la identificación del chileno.

Posteriormente, habría pirateado sus cuentas en redes sociales para hacer creer que la joven, a quien conoció en Japón en 2014, seguía viva, mientras él ganaba tiempo para regresar a Chile.

Pese a no haberse hallado nunca el cadáver, la acusación se basa en la densidad de indicios que corroborarían que se trata de un crimen premeditado: testimonios, datos de telefonía, geolocalización del auto que alquiló, etc.

El chileno fue extraditado a Francia desde su país natal a mediados de 2020 y desde entonces se encuentra en prisión preventiva. Este martes, rompió a llorar al recordar los meses en régimen de aislamiento que pasó entre 2020 y 2022 en la prisión de Besanzón.

La Corte de Casación anuló el anterior juicio porque uno de los investigadores usó una presentación Powerpoint durante su declaración, que no había comunicado previamente a la defensa, y realizó nuevos actos de investigación.

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