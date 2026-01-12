La defensa de Jimmy Lai alega deterioro de salud para mitigar su posible cadena perpetua

Hong Kong, 12 ene (EFE).- La defensa del magnate prodemocrático Jimmy Lai sostuvo este lunes ante un tribunal hongkonés que su deterioro físico, el aislamiento carcelario y su edad avanzada «convertirían cualquier condena en un castigo gravoso», al pedir una mitigación de pena por delitos contra la Ley de Seguridad Nacional.

En la primera de las cuatro sesiones previstas para discutir factores atenuantes antes de la sentencia, el abogado Robert Pang enumeró las enfermedades crónicas de Lai, de 78 años, quien sufre hipertensión, diabetes, cataratas, problemas de visión por oclusión venosa retiniana y otras dolencias.

El letrado sostuvo que las patologías, el encierro en solitario y la edad del procesado harán que cualquier condena sea «más onerosa» que para otros reclusos y afirmó que «cada día tras las rejas lo aproxima al final de su existencia».

El fiscal principal, Anthony Chau, aseguró que Lai lleva más de cinco años en prisión preventiva y citó informes médicos penitenciarios: uno del 13 de agosto de 2025, que describía su estado como «estable», y otro del pasado 9 de enero, que confirmó estabilidad a pesar de problemas dentales, una infección en el pie, arritmias cardíacas y pérdida de audición.

La Fiscalía indicó que Lai pesa ahora 79,2 kilos -frente a los 80 kilos cuando ingresó en diciembre de 2020- y que su índice de masa corporal «sigue en el rango de obesidad para hombres asiáticos», dato que hizo sonreír a la esposa del acusado, que asistía a la vista.

El órgano judicial también resaltó la calidad de la atención sanitaria en prisión y aclaró que Lai pidió el régimen de aislamiento, que fue considerado adecuado para su caso, ya que, pese a que no puede tener contacto con otros internos, sí tiene permitido recibir visitas autorizadas.

Expectación en torno a la audiencia

La audiencia, observada con atención internacional por sus posibles efectos sobre la libertad de prensa en Hong Kong y la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020, se celebra con fuertes medidas de seguridad, agentes armados y acceso limitado.

La gran expectación llevó a habilitar la sala principal y siete salas adicionales, con 116 asientos reservados para periodistas y 491 para público, distribuidos por orden de llegada.

El pasado 15 de diciembre, tres jueces designados por el Ejecutivo local -sin jurado- declararon culpables por unanimidad a Lai y a las tres compañías de su antiguo grupo mediático, al concluir un juicio oral de 156 días que comenzó el 18 de diciembre de 2023.

Los doce acusados -nueve personas físicas y tres entidades jurídicas- fueron condenados por conspirar para publicar contenidos considerados sediciosos y por coludir con fuerzas extranjeras o externas con el fin de poner en peligro la seguridad nacional. Lai, además, afronta un cargo individual adicional de colusión.

El magnate ha defendido en todo momento su inocencia y declaró en su propia defensa durante 52 sesiones entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, mientras que los demás acusados a título personal admitieron los hechos.

La Ley de Seguridad Nacional prevé para la colusión en su modalidad más grave penas de entre diez años de prisión y cadena perpetua; en los supuestos de menor entidad, de tres a diez años.

La conspiración para publicar material sedicioso se castiga con hasta dos años de cárcel y multa de 5.000 dólares hongkoneses (unos 641 dólares estadounidenses) en la primera condena, y con hasta tres años en caso de reincidencia. EFE

