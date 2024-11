La defensa de Le Pen pide la absolución y trata de evitar sobre todo su inhabilitación

París, 27 nov (EFE).- El abogado defensor de Marine Le Pen reclamó este miércoles la absolución de la líder de la extrema derecha francesa en el caso del uso fraudulento de asistentes parlamentarios de la Eurocámara y se esforzó, sobre todo, en evitarle la pena de inhabilitación que le puede impedir ser candidata al Elíseo.

El letrado, Rodolphe Bosselut, cargó al comienzo de su alegato ante el Tribunal Correccional de París contra la Fiscalía, que pidió su condena y una pena que incluye, además de una pena de cárcel de dos años (que no cumpliría entre rejas) y una multa de 300.000 euros, una inhabilitación de cinco años de aplicación inmediata incluso si hubiera un recurso, y se quejó de haber percibido «una criminalización del derecho de la defensa».

Bosselut insistió en que el periodo de acusación por los dos delitos, de malversación de fondos públicos y de complicidad en malversación, termina antes de que entrara en vigor en 2016 una ley conocida como «Sapin 2» que impone con carácter automático una pena de inhabilitación de cinco años para los políticos autores de esas infracciones en el ejercicio de un cargo público.

A Marine Le Pen se le reprocha el cargo de malversación por cuatro asistentes parlamentarios que tuvo, pagados por el Parlamento Europeo con ocho contratos y que, según la acusación, en realidad no realizaban funciones asociadas a su puesto de eurodiputada, sino que trabajaban para el partido, entonces Frente Nacional (FN) y luego rebautizado Agrupación Nacional (RN).

El letrado subrayó que, dando por supuesto que a Marine Le Pen no se le puede aplicar la ley «Sapin 2», en caso de querer imponerle la pena de inhabilitación, que ya no sería automática, el tribunal tendría que argumentar su pertinencia, y a su parecer eso no sería posible.

En cualquier caso, calificó de «injusta» la demanda de la Fiscalía de que se le imponga la inhabilitación con carácter inmediato porque tendría «consecuencias irremediables, irreparables, que equivaldrían a una pena definitiva».

E hizo notar que eso afectaría «como mínimo a 13 millones de electores franceses», en alusión a los que votaron a su clienta en las elecciones presidenciales de 2022, y que no lo podrían hacer si se le impidiera presentarse de nuevo en los próximos comicios, programados para 2027.

Bosselut consideró que en los casi dos meses que han pasado desde que comenzó este proceso contra la ‘número uno’ de la extrema derecha y contra otros 25 miembros y colaboradores del Frente Nacional ha habido «dos visiones paralelas» que «pueden parecer irreconciliables», entre la defensa y la Fiscalía.

De acuerdo con su versión, el uso que hizo el FN de sus asistentes parlamentarios pagados con el dinero de la Eurocámara en el periodo de acusación, de 2004 a 2016, «no sólo era banal y anodina, porque la compartían todos los partidos europeos equivalentes de oposición», sino que estaba «exenta de cualquier intención fraudulenta».

El abogado señalo la disposición que ha mostrado ante el tribunal Marine Le Pen, que ha estado en casi todas las audiencias desde que comenzó el juicio «con la intención de explicarse» y de mostrar «su total buena fe».

«Ha venido como los que se saben inocentes. Es su fuerza», comentó antes de hacer notar que «ha respondido con seriedad a todas las preguntas, no ha eludido ninguna» y que no se le puede reprochar haber menospreciado al tribunal.

La de hoy es la última audiencia de este proceso. Una vez que termine el alegato de Bosselut, la presidenta del tribunal debe dar la última palabra a cada uno de los que se sientan en el banquillo, por si quieren añadir algo y después el juicio quedará visto para sentencia, que se hará pública a comienzos de 2025. EFE

