La Defensoría de Bolivia pide «corredores humanitarios» en medio de bloqueos de carreteras

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La Paz, 12 may (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Bolivia pidió este martes a los sectores que mantienen bloqueos de carreteras abrir «corredores humanitarios» para el paso de ambulancias, medicamentos y alimentos, sobre todo en La Paz, donde esta protesta empezó a causar desabastecimiento y pérdidas al sector productivo.

«La salud y la vida de las personas deben estar por encima de cualquier confrontación. Por ello, exhortamos a todos los sectores movilizados a garantizar corredores humanitarios para el tránsito irrestricto de ambulancias, medicamentos, alimentos, combustibles e insumos esenciales para la población», dijo el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Callisaya indicó a los medios que la Defensoría hizo «verificaciones» sobre el abastecimiento de insumos en distintos lugares de las ciudades vecinas de La Paz y El Alto, afectadas desde la semana pasada por bloqueos de carreteras de campesinos que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El defensor indicó que se evidenció «desabastecimiento y alza de precios» en los mercados de estas ciudades «en productos de primera necesidad, como carne, pollo, huevo, frutas y verduras».

La Defensoría también recibió reportes de conductores de transporte de carga internacional «que permanecen varados durante días en carretera a consecuencia de los bloqueos, comprometiendo las condiciones básicas de seguridad, alimentación, salud y trabajo».

Callisaya expresó además su preocupación por la «alerta» hecha por la Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Fármacos (Asofar), sobre las afectaciones de estas protestas al abastecimiento de medicamentos, oxígeno medicinal, insumos clínicos y equipos médicos.

«La Defensoría del Pueblo considera que el país necesita con urgencia reconstruir espacios de diálogo real y efectivo», sostuvo.

La federación de campesinos del altiplano de La Paz mantiene desde el miércoles pasado estos bloqueos en las rutas hacia el interior, Perú y Chile, para exigir la renuncia del presidente Paz.

Ante el «cerco» a la ciudad sede del Gobierno y el Legislativo por los bloqueos, el Ejecutivo puso en marcha «un operativo de puente aéreo» para «asegurar» la provisión de productos como la carne de pollo.

Los cortes de vías se extendieron el lunes a otras regiones, aunque no en todos los casos los manifestantes piden la renuncia del mandatario.

La Central Obrera Boliviana (COB) lidera desde la semana pasada protestas callejeras en La Paz por una serie de demandas, incluidos un aumento salarial del 20 % y el compromiso de no privatizar empresas estatales, algo que el Gobierno ha asegurado que no sucederá.

En la víspera, el máximo representante de la COB, Mario Argollo, acordó con los campesinos de La Paz que no firmarán ningún convenio con el Gobierno y estarán «al lado del pueblo hasta que renuncie el presidente”.

«Desafortunadamente el Gobierno ha empujado a que el pueblo tome esa posición», dijo este martes a los medios el líder de la federación de mineros, Andrés Paye, sobre los pedidos de renuncia de Paz.

La COB y los sindicatos de campesinos fueron aliados de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Esta jornada también hubo manifestaciones y bloqueos callejeros en La Paz de sindicatos de maestros que exigen sobre todo un aumento salarial.

Por otra parte, un grupo de afines al expresidente Morales inició una caminata desde el altiplano hacia La Paz contra reformas anunciadas por el Gobierno y para sumarse a las protestas de la COB.

Paz alertó el sábado sobre un «sicariato» que busca «generar una ruptura democrática» para impedir las «transformaciones» que requiere el país. EFE

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