La desaprobación de EE.UU. cae al nivel de Rusia, y por debajo de China, en Canadá

2 minutos

Toronto (Canadá), 14 ago (EFE).- Casi un 80 % de los canadienses desaprueba la gestión del presidente estadounidense, Donald Trump, según una encuesta dada a conocer este jueves, que también revela que a ojos de Canadá, Washington y Moscú están al mismo nivel.

El sondeo, realizado por la firma Gallup entre mayo y junio, indica que solo un 15 % de los canadienses aprueba la labor de Trump, frente al 61 % de la época de Barack Obama (2009-2017) y el 41 % de Joe Biden (2021-2025).

Los resultados colocan a EE.UU. con un nivel de desaprobación entre canadienses similar al de Rusia (82 %) y por debajo de China (64 %).

La caída de la imagen de Trump y EE.UU. en Canadá coincide con los ataques del político republicano, que, desde que llegó a la Casa Blanca en enero, ha amenazado con la anexión de su vecino y provocado una guerra arancelaria con la imposición de gravámenes a las exportaciones canadienses.

El último roce entre los, hasta ahora, aliados y socios, se produjo este mismo jueves, cuando Trump declaró: «México hace lo que les decimos y Canadá hace lo que les decimos».

Gallup también indicó que el nivel de aprobación del primer ministro del país, Mark Carney, es del 59 %, 19 puntos porcentuales más que el que tenía a finales de 2024 el anterior gobernante canadiense, Justin Trudeau.

El incremento es el más pronunciado desde que Gallup empezó a realizar esta encuesta en 2007.

A pesar de la mejora de la imagen del gobernante canadiense, los habitantes del país se sienten especialmente pesimistas respecto a sus perspectivas económicas.

El optimismo económico ha alcanzado su punto más bajo desde 2007, y solo un 27 % afirma que la economía canadiense está mejorando, mientras que un 63 % considera que está empeorando.

El empeoramiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países está teniendo consecuencias a ambos lados de la frontera.

El Consejo de Licores Destilados de Estados Unidos calcula que las ventas de bebidas alcohólicas estadounidenses en Canadá han caído un 62 % en los seis primeros meses del año, dijo The Wall Street Journal.

El boicot canadiense también se está notando en el sector turístico estadounidense. Datos dados a conocer por las autoridades canadienses señalan que, en julio, el número de canadienses que viajaron a EE.UU. cayó un 37 % en comparación con el mismo periodo de 2024. EFE

