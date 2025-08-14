The Swiss voice in the world since 1935

La desaprobación de EE.UU. cae al nivel de Rusia, y por debajo de China, en Canadá

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Toronto (Canadá), 14 ago (EFE).- Casi un 80 % de los canadienses desaprueba la gestión del presidente estadounidense, Donald Trump, según una encuesta dada a conocer este jueves, que también revela que a ojos de Canadá, Washington y Moscú están al mismo nivel.

El sondeo, realizado por la firma Gallup entre mayo y junio, indica que solo un 15 % de los canadienses aprueba la labor de Trump, frente al 61 % de la época de Barack Obama (2009-2017) y el 41 % de Joe Biden (2021-2025).

Los resultados colocan a EE.UU. con un nivel de desaprobación entre canadienses similar al de Rusia (82 %) y por debajo de China (64 %).

La caída de la imagen de Trump y EE.UU. en Canadá coincide con los ataques del político republicano, que, desde que llegó a la Casa Blanca en enero, ha amenazado con la anexión de su vecino y provocado una guerra arancelaria con la imposición de gravámenes a las exportaciones canadienses.

El último roce entre los, hasta ahora, aliados y socios, se produjo este mismo jueves, cuando Trump declaró: «México hace lo que les decimos y Canadá hace lo que les decimos».

Gallup también indicó que el nivel de aprobación del primer ministro del país, Mark Carney, es del 59 %, 19 puntos porcentuales más que el que tenía a finales de 2024 el anterior gobernante canadiense, Justin Trudeau.

El incremento es el más pronunciado desde que Gallup empezó a realizar esta encuesta en 2007.

A pesar de la mejora de la imagen del gobernante canadiense, los habitantes del país se sienten especialmente pesimistas respecto a sus perspectivas económicas.

El optimismo económico ha alcanzado su punto más bajo desde 2007, y solo un 27 % afirma que la economía canadiense está mejorando, mientras que un 63 % considera que está empeorando.

El empeoramiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países está teniendo consecuencias a ambos lados de la frontera.

El Consejo de Licores Destilados de Estados Unidos calcula que las ventas de bebidas alcohólicas estadounidenses en Canadá han caído un 62 % en los seis primeros meses del año, dijo The Wall Street Journal.

El boicot canadiense también se está notando en el sector turístico estadounidense. Datos dados a conocer por las autoridades canadienses señalan que, en julio, el número de canadienses que viajaron a EE.UU. cayó un 37 % en comparación con el mismo periodo de 2024. EFE

jcr/ecs/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
1 Me gusta
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR