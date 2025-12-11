La desocupación juvenil es «crítica» en América Latina y el Caribe, advierte la OIT

Lima, 11 dic (EFE).- La desocupación juvenil sigue siendo crítica en América Latina y el Caribe y alcanza el 12,5 %, casi tres veces la tasa de adultos, advirtió este jueves la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la presentación de su último informe, en el que reveló algunos avances en el panorama laboral pero se siguen dando brechas estructurales.

«La tasa de participación laboral de los adultos (en 2025) fue del 67 % frente al 48 % de los jóvenes; y la ocupación fue del 64 % y del 42 %, respectivamente. La desocupación juvenil sigue siendo crítica, ya que alcanza el 12,5 %, casi tres veces la tasa de los adultos», indicó el especialista en economía laboral de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Gerson Martínez.

Además, a través de una videoconferencia, indicó que el desempleo juvenil se combina «con altos niveles de informalidad», que alcanzan el 56 % en las personas jóvenes, mientras que entre los adultos fue del 42,8 %.

El informe, denominado ‘Panorama Laboral 2025 América Latina y el Caribe’, señala una caída sostenida del grupo de jóvenes que no estudian ni trabajan remuneradamente, una tendencia que se ha acentuado particularmente en el periodo post-pandemia, sobre todo entre las mujeres jóvenes.

Por otro lado, aunque los indicadores recientes muestran comportamientos algo más favorables entre el empleo en las mujeres, esta convergencia avanza a «un ritmo insuficiente» y persisten las brechas de género.

En el primer semestre de 2025, la tasa de participación masculina fue del 75 % y la femenina, casi del 53 % y la ocupación, del 71 % y del 49 %, respectivamente.

El informe detalla que el aumento de 1 punto porcentual en la tasa de ocupación promedio entre 2019 y 2025 en la región se explica por 0,7 puntos en los hombres y 1,4 en las mujeres.

«Aunque esta convergencia constituye un avance significativo, sigue siendo insuficiente para cerrar las diferencias estructurales por género», dijo Martínez al referirse a la necesidad de superar estereotipos de género para que más mujeres estén empleadas de forma remunerada, algo que además tiene un gran potencial en la economía de los países.

Crecimiento estable

La OIT indicó que América Latina y el Caribe registró en 2025 su tercer año consecutivo de crecimiento estable, con una expansión del PIB del 2,4 %, similar a la de 2024, pero por debajo del promedio mundial (3,2 %).

En consecuencia, los indicadores de trabajo también registraron una tendencia de crecimiento moderado y estabilidad relativa, la participación laboral fue del 63,3 %, sin apenas cambios respecto a 2024, mientras que la tasa de ocupación fue del 59,6 %, un 0,4 % más que el año pasado.

En este sentido y sumado a una mayor demanda de empleo, la región registró en la primera mitad de 2025 una tasa de desocupación del 5,8 %, la más baja en los últimos registros y que confirma la recuperación post-panedemia, «aunque no implican avances sustantivos en términos estructurales». EFE

