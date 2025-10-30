La deuda externa privada de Argentina sube a 107.311 millones de dólares



Buenos Aires, 30 oct (EFE).- La deuda externa del sector privado de Argentina se situó a finales del primer semestre del año en 107.311 millones de dólares (unos 92.763 millones de euros), lo que implicó una subida en 2.690 millones respecto al trimestre anterior, informaron este jueves fuentes oficiales.

De acuerdo con un informe difundido por el Banco Central argentino, este incremento se explica por un aumento de la deuda comercial por 1.798 millones de dólares y de la deuda financiera por 892 millones de dólares.

Al cierre del segundo trimestre, el tipo de deuda con mayor peso eran las deudas por importaciones de bienes, por un total de 38.954 millones de dólares, seguidas por los préstamos financieros (26.752 millones) y los títulos de deuda en manos de no residentes (14.656 millones).

Por sectores, las empresas de la industria manufacturera lideran la lista de deudores, con deudas por 40.263 millones de dólares, seguidas por las mineras (25.215 millones) y el comercio (13.330 millones).

Estos tres sectores concentraban alrededor del 73 % de la deuda externa privada.

Por país, Estados Unidos se ubicó como el principal origen de deuda comercial, con un ‘stock’ que al cierre del segundo trimestre ascendía a 12.036 millones de dólares.

En segundo lugar se ubicó Brasil, con 8.566 millones de dólares, y en tercera posición estuvo Suiza, con 5.281 millones. EFE

