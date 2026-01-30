La deuda pública de México sube al 53,6 % del PIB al cierre de 2025

3 minutos

Ciudad de México, 30 ene (EFE).- La deuda pública neta de México se ubicó en 53,6 % de su producto interior bruto (PIB) al cierre de 2025, por encima de la proporción de 52,4 % del año inmediatamente anterior, según reveló este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En su ‘Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre de 2025’, el Gobierno mexicano registró una deuda neta total de 18,95 billones de pesos (1,05 billones de dólares, según el tipo de cambio proporcionado por el Gobierno).

Esto representa un incremento de más de 2 % frente a los 17,55 billones de pesos (unos 978 millones de dólares) que Hacienda reportó en 2024.

De acuerdo con la SHCP, la deuda neta excluye el efecto de apoyo extraordinario a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para el pago de facturas a proveedores, canalizado a través del fondo administrado por Banobras de 192.000 millones de pesos (unos 10.667 millones de dólares).

La dependencia señaló que el nivel de deuda mantenido en 2025 “permitió preservar el grado de inversión del país con las principales agencias calificadoras y mantener condiciones favorables de acceso al financiamiento”.

El reporte también evidenció una subida interanual de 2,5 % real en el total de ingresos presupuestarios, que ascendieron a 7,98 billones de pesos (casi 443.333 millones de dólares).

De acuerdo con la SHCP, la recaudación tributaria alcanzó un máximo histórico de 15,1 % del PIB, “como resultado del combate a la evasión fiscal y los esfuerzos constantes orientados a ampliar la base tributaria, particularmente en el rubro de comercio exterior”, destacó Hacienda.

En este rubro, los ingresos presupuestarios mostraron un avance real interanual del 4,1 %, donde los ingresos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se elevaron un 3,7 %, mientras que por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) crecieron un 3,7 % y los Especiales de Producción y Servicios (IEPS) un 2,9 %.

Por otro lado, el gasto neto se redujo en 1,8 % frente a 2024, hasta los 9,34 billones de pesos (unos 518.890 millones de dólares).

Las cifras se publican tras conocerse que el PIB mexicano creció un 0,5 % al cierre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lejos del rango estimado por el Gobierno mexicano de 1,5 % y 2,3 %.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, subrayó que “este desempeño económico es aun más valioso si tomamos en consideración que México evitó el escenario recesivo que varios analistas y algunas instituciones anticipaban, aun cuando el entorno externo fue uno de los más complejos desde la pandemia”.

“Este resultado refleja la solidez de la demanda interna favorecida por el crecimiento de los salarios reales, el bajo desempleo y la red que brinda los programas sociales”, concluyó. EFE

jsm/abz/rrt