La discográfica de Carlos Vives presenta un proyecto para rescatar los clásicos panameños

Bogotá, 19 ene (EFE).- El sello discográfico del cantautor colombiano Carlos Vives, Gaira Música Local, lanzó un proyecto musical con el que busca rescatar los clásico panameños, anunció este lunes el equipo del artista.

El álbum, que también cuenta con la colaboración de la discográfica Atlas y la agrupación Gaitanes, se llama TipiPop y pretende reivindicar el universo sonoro de «acordeones y cantadoras» de la música típica panameña, al mismo tiempo que aporta «una mirada contemporánea a las tradiciones orales y una nueva forma de proyectar la identidad tropical del país centroamericano», apuntó la información.

Este proyecto rescata nueve clásicos del pindín, el género musical panameño, como ‘María José’, ‘Nunca me desprecies’, ‘Antes que venga la guerra’, ‘Ida Lidis’, ‘El ratón Ye Yé’, ‘Se acaba el mundo’, ‘Lucy’, ‘La Yerbita’ y ‘Se nos va la vida’.

De hecho, el primer sencillo del disco es una nueva versión de ‘La Yerbita’, en la que convergen las voces de los músicos Osvaldo Ayala, Lucho de Sedas, Nando Boom, BCA y Gaitanes, «llevando este clásico de la música panameña a una sonoridad actual sin perder su esencia».

«Por su propuesta, su calidad artística y su valor cultural, (este álbum) está llamado a ocupar un lugar destacado en la industria musical y a reafirmarse como el secreto mejor guardado de los panameños», destacó Gaira Música Local.

El álbum cuenta con una producción liderada por Carlos Vives, Andrés Leal, Alberto Gaitán y Ricardo Gaitán, además de la participación del cantautor panameño Omar Alfanno. EFE

