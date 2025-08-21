La dominicana Alonso gana los 200 metros femeninos y rompe el récord impuesto en Cali 2021
Luque (Paraguay), 21 ago (EFE).- La dominicana Liranyi Alonso se adjudicó este jueves la medalla de oro en la final de los 200 metros con un récord para la especialidad en los Juegos Panamericanos Junior.
Alonso detuvo los relojes oficiales en 22 segundos 69 centésimas, con lo que quebró el récord de 22.96 que impuso la ecuatoriana Anahí Suárez en la primera edición de los Juegos disputada hace cuatro años en Cali.
La colombiana Marleth Ospino se quedó con la medalla de plata al completar el recorrido en 23 segundos y 14 centésimos, mientras que la guyanesa Keliza Smith obtuvo el bronce con 23.42.
Las pruebas de atletismo se disputarán hasta este viernes en el estadio del complejo del Comité Olímpico Paraguayo en Luque. EFE
