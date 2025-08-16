The Swiss voice in the world since 1935

La dominicana Marileidy Paulino sigue en racha y gana su tercer 400 de la competición

Redacción deportes, 16 ago (EFE).- La dominicana Marileidy Paulino, campeona olímpica de 400 metros, impuso su hegemonía y logró su tercera victoria en la Liga Diamante 2025 al ser la más fuerte en el Memorial Kamila Skolimowska de Silesia (Polonia).

Paulino tuvo que trabajar al máximo para vencer a Salwa Eid Naser, la nigeriana nacionalizada bareiní, campeona del mundo en Doha, la capital de Catar, en 2019.

La velocista dominicana, que este año había ganado en París y Mónaco, hizo una marca de 49.18 por los 49.27 de Naser, que cuenta en la actualidad con la mejor marca de la distancia este año con un registro de 48.67, logrado en Kingston (Jamaica) el 5 de abril.

La noruega Henriette Jaeger fue tercera en la prueba polaca con 49.83 y demostró que es una de las mejores especialistas europeas de la distancia, ya que fue plata en pista cubierta en el Campeonato de Europa de este año, además de bronce mundial.

Amber Anning, de Gran Bretaña, con 50.11, fue cuarta en la meta y la polaca Natalia Bukowiecka, bronce en los Juegos de París, acabó quinta con 50.16. EFE

