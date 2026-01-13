La Duma rusa denuncia «un mundo sin reglas» al reabrir las sesiones sin aludir a Trump

Moscú, 13 ene (EFE).- El presidente de la Duma o cámara de diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, denunció hoy el riesgo de «un mundo sin reglas» y la violación de la soberanía de los países, sin aludir directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«La nueva regla es un mundo sin reglas. Esto está causando grandes problemas y tensiones», dijo Volodin al reabrir las sesiones tras la pausa navideña.

Volodin, un estrecho colaborador desde hace años del presidente, Vladímir Putin, consideró que a día de hoy «se están erosionando los principios del derecho internacional acuñados tras la Segunda Guerra Mundial» y culpó de ello a los países occidentales, sin especificar.

«Cogen como quien no quiere la cosa y violan la soberanía de otros países, sin ni siquiera escudarse (…), hablando de democracia», apuntó.

El lunes el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú, «condenó rotundamente otro intento de fuerzas externas» de entrometerse en los asuntos de Irán al término de una conversación telefónica con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani.

Se trató entonces del primer comentario de un funcionario de alto nivel ruso desde el estallido de las protestas antigubernamentales en Irán y las amenazas de Estados Unidos de intervenir en el país si Teherán reprime por la fuerza a los manifestantes.

Putin, que reapareció el lunes en el Kremlin tras casi dos semanas de ausencia por las fiestas navideñas, se ha abstenido de comentar la actualidad internacional.

No ha comentado ni la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, ni las protestas masivas en Irán, ni el apresamiento de petroleros con bandera rusa o la polémica en torno a las pretensiones territoriales estadounidenses sobre Groenlandia.

El Kremlin ha eludido criticar a Trump desde que este asumiera su segundo mandato hace casi un año, ya que considera que el jefe de la Casa Blanca está interesado en reconocer los intereses de seguridad de Rusia en Ucrania.

Esto le ha valido las críticas de los ultranacionalistas en las redes sociales, especialmente tras el apresamiento de Maduro y de un petrolero en el Atlántico Norte.EFE

