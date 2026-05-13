La economía de la eurozona creció el 0,1 % en un primer trimestre marcado por la guerra

3 minutos

Bruselas, 13 may (EFE).- El crecimiento de la economía en la eurozona se ralentizó hasta el 0,1 % en un primer trimestre de 2026 marcado por el inicio de la guerra en Oriente Medio, de acuerdo con la segunda estimación preliminar difundida por Eurostat.

La expansión del producto interior bruto (PIB) en el área del euro fue una décima inferior a la registrada en el último trimestre de 2025, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el PIB creció un 0,2 % entre enero y marzo, la misma cota que en los tres meses previos.

Entre las grandes economías del euro, España lideró el crecimiento con un aumento del 0,3 % de su PIB, una décima inferior al registrado en el cuarto trimestre de 2025, junto con Alemania, cuya economía creció una décima más, también el 0,3 %.

En Italia y Países Bajos el crecimiento se moderó en el primer trimestre hasta el 0,2 % (una décima menos) y el 0,1 % (tres décimas menos), respectivamente, mientras que la economía francesa se estancó y no logró crecer en el arranque de año.

Entre el resto de Estados miembros para los que Eurostat dispone de datos, Finlandia (0,9 %), Hungría (0,8 %), Bulgaria (0,7 %) y Estonia (0,6 %), registraron los mayores incrementos del PIB en ese periodo, seguidas de las citadas España y Alemania (0,3 % ambas), así como de Bélgica, República Checa, Italia, Austria, Chipre y Eslovaquia (0,2 % todas); y Países Bajos (0,1 %).

Por el contrario, Portugal, al igual que Francia, vio estancarse su PIB, mientras que Irlanda registró la mayor caída del bloque (-2,0 %), seguida de Lituania (-0,4 %) y Rumanía y Suecia (-0,2 %), que también vieron retroceder su PIB en un trimestre marcado por el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán el 28 de febrero.

Las primeras consecuencias del conflicto, que se ha extendido al Golfo Pérsico y el Líbano, han sido un aumento de los precios del crudo y el gas que han disparado los costes de la energía e impulsado la inflación en la eurozona hasta el 2,6 % interanual en marzo, pero la persistencia del conflicto amenaza con lastrar también la actividad y el crecimiento.

La Comisión Europea, que presentará una actualización de sus previsiones macroeconómicas el próximo 21 de mayo, ya ha advertido de que existe un riesgo de «estanflación» – una situación que combina una inflación más alta con un crecimiento más bajo- para la economía europea y de que, si el conflicto es prolongado, podría restar hasta seis décimas al crecimiento este año y el próximo.

En comparación con el primer trimestre de 2025, el PIB creció un 0,8 % en los países de la moneda única y un 1,0 % en los Veintisiete, también por debajo del 1,3 % y 1,4 % interanual registrados, respectivamente, en el trimestre anterior, según Eurostat.

Asimismo, se ralentizó la creación de empleo en el primer trimestre, hasta el 0,1 % tanto en la eurozona como en el conjunto de la UE, una décima por debajo del aumento del 0,2 % observado en ambas zonas en el último trimestre de 2025.

En comparación con los tres primeros meses del año pasado, el número de personas con trabajo aumentó en un 0,5 % en el área del euro y en un 0,6 % en el bloque, de acuerdo con la oficina de estadística comunitaria, que publicará cifras revisadas del PIB y sus componentes en agosto. EFE

lpc/drs/alf